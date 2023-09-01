1 сентября 2023

1 сентября 2023 16:40

Как стилизовать нарядную юбку на каждый день

PRADA осень-зима 2023/24

Мы очень любим сочетания простых базовых вещей с более нарядными. С одной стороны, это помогает вписать те самые нарядные вещи в повседневный гардероб и не чувствовать себя глупо, идя по делам в понедельник в пайетках или кружеве. С другой - это отличный компромисс для тех, кто хочет начать наряжаться, но боится или стесняется делать это на полную катушку. Наше любимое комбо из этого разряда - простой однотонный свитер и какая-нибудь замысловатая юбка. Скажем, пышная пачка из тюля или "венчик" в стиле New Look. К счастью, именно это сочетание мы очень часто видели на последних показах.

Мэг Райан на The Golden Globe Awards, 1999 год

Похоже, это комбо из таких разных по настроению вещей уже становится любимым приемом лондонских дизайнеров. Во всяком случае, именно у них мы видим его особенно часто. Кристофер Кейн, Эмилия Викстед и Молли Годдар эксплуатируют его уже много сезонов подряд. А мы и не против: сочетание "дедушкиного" объемного свитера с пачкой или женственной юбкой-венчиком в стиле New Look по-прежнему смотрится свежо. Не могла не присоединиться к британским коллегам и Миучча Прада. По правде говоря, она и сама так одевается уже очень давно - так что пышные юбки с объемными цветами вкупе с простыми "дедушкиными" свитерами в новой коллекции Prada выглядели так, будто были взяты из ее собственного гардероба. Так что если у вас уже давно лежит без дела юбка, которая кажется слишком торжественной для повседневной носки, то самое время достать ее с дальней полки.

CHRISTOPHER KANE осень-зима 2023/24

PRADA осень-зима 2023/24

N 21 осень-зима 2023/24

HUISHAN ZHANG осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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