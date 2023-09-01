Как стилизовать нарядную юбку на каждый день

Мы очень любим сочетания простых базовых вещей с более нарядными. С одной стороны, это помогает вписать те самые нарядные вещи в повседневный гардероб и не чувствовать себя глупо, идя по делам в понедельник в пайетках или кружеве. С другой - это отличный компромисс для тех, кто хочет начать наряжаться, но боится или стесняется делать это на полную катушку. Наше любимое комбо из этого разряда - простой однотонный свитер и какая-нибудь замысловатая юбка. Скажем, пышная пачка из тюля или "венчик" в стиле New Look. К счастью, именно это сочетание мы очень часто видели на последних показах.

Похоже, это комбо из таких разных по настроению вещей уже становится любимым приемом лондонских дизайнеров. Во всяком случае, именно у них мы видим его особенно часто. Кристофер Кейн, Эмилия Викстед и Молли Годдар эксплуатируют его уже много сезонов подряд. А мы и не против: сочетание "дедушкиного" объемного свитера с пачкой или женственной юбкой-венчиком в стиле New Look по-прежнему смотрится свежо. Не могла не присоединиться к британским коллегам и Миучча Прада. По правде говоря, она и сама так одевается уже очень давно - так что пышные юбки с объемными цветами вкупе с простыми "дедушкиными" свитерами в новой коллекции Prada выглядели так, будто были взяты из ее собственного гардероба. Так что если у вас уже давно лежит без дела юбка, которая кажется слишком торжественной для повседневной носки, то самое время достать ее с дальней полки.

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