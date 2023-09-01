Платья-миди на пике популярности: как выглядят самые модные фасоны осени 2023

До осени осталось меньше месяца, а это - отличный повод обновить гардероб. Вне зависимости от сезона, в любом женском гардеробе необходим целый набор платьев. Даже несмотря на популярность платьев в пол, длина миди остается самой универсальной и практичной для повседневной носки. Мы внимательно изучили коллекции сезона осень-зима 2023/24 и выбрали 5 самых модных вариантов платьев миди, на которые стоит обратить внимание.

Из трикотажа

Трикотажное миди - главный маст-хэв любого осенне-зимнего сезона. В меру элегантное, в меру расслабленное, уместное во всех ситуациях, комфортное в носке, а еще - очень уютное, что немаловажно в период затяжных холодов. Вы можете остановить свой выбор на платье-свитере крупной вязки, однако мы бы советовали присмотреться к более женственным моделям из тонкой шерсти или кашемира. Такое платье подчеркнет фигуру, но не будет сковывать движений и давить.

Комбинация

Платье-комбинация давно вышло за рамки трендов и стабильно появляется в модных коллекциях каждый сезон. И все-таки для холодного времени года шелковое платье на бретелях - не самый очевидный выбор. Тем не менее, оно действительно может пригодиться: просто носить мы его будем не самостоятельно, а в паре со свитерами, водолазками и шерстяными жакетами. Идеальная база, которая пригодится в самых разных ситуациях.

Приталенное с пышной юбкой

В грядущем сезоне на модную арену возвращается стиль ladylike с его высокими каблуками, приталенными жакетами и, конечно, пышными платьями и юбками. Сочетание узкого лифа и объемной юбки визуально уменьшает объем талии, а весь силуэт - делает более утонченным. Такое платье может иметь широкие бретели, длинные рукава или "французский" вырез со спущенными плечами - здесь вы ограничены лишь своей фантазией. Носить такое платье можно не только на выход, но и каждый день: для этого вам понадобится модель базового оттенка и без лишнего декора.

Платье-рубашка

Еще одна абсолютно классическая модель, которая неизменно появляется на подиумах из сезона в сезон, - платье-рубашка. Длина миди позволит такому платью выглядеть достаточно строго, чтобы отправиться в нем в офис или на важную встречу. Сосредоточьте внимание на классических оттенках в духе "тихой роскоши": белом, кремовом, сером, коричневом и черном - они придадут платью-рубашке более деловой вид.

Футляр

Платья-футляры, неожиданно вернувшиеся на модную арену прошлой весной, останутся с нами еще на один сезон. Эта модель по праву считается одним из самых женственных фасонов. Футляр подчеркивает все изгибы фигуры, но при этом никогда не выглядит вызывающе благодаря достаточной длине. Она, к слову, должна быть строго до нижней границы колена или на пару сантиметров длиннее.

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