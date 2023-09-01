1 сентября 2023

1 сентября 2023 11:37

Как выглядят самые модные блузки осени 2023

SACAI осень-зима 2023/24

Мы продолжаем готовить гардероб к осени и изучать главные тренды наступающего сезона. На очереди еще один маст-хэв любого женского гардероба - блуза. Рассказываем о самых трендовых фасонах, которые с легкостью впишутся в деловые, повседневные и даже выходные образы. 

С акцентными плечами

Saint Laurent осень-зима 2023/24

Tod's осень-зима 2023/24

Широкие плечи всегда возвращаются в моду в период мировых кризисов, и турбулентное начало 2020-х лишь подтвердило эту закономерность. Пожалуй, в этом сезоне блузы с подплечниками стали одним из самых популярных фасонов среди дизайнеров: их можно найти в коллекциях самых разных брендов от Saint Laurent и Alaïa до Prabal Gurung и Tod's. Носить блузы с акцентными плечами мы советуем с юбкой или брюками - не слишком объемными и обязательно с высокой посадкой. Такая комбинация красиво подчеркнет силуэт и сделает его более утонченным. 

С бантом pussy-bow

Versace осень-зима 2023/24

Etro осень-зима 2023/24

Блузы с бантом pussy-bow не покидают списка актуальных трендов уже второй сезон подряд. Несмотря на весьма легкомысленное название, у этого фасона интересная история: когда-то давно женщины начали носить блузы, имитирующие мужской галстук-бабочку, чтобы заявить о своих правах. Сейчас об этом едва ли кто-то вспомнит, ведь блуза с завязками на шее стала настоящей классикой, неподвластной времени. Однотонная блуза с бантом всегда придется кстати в гардеробе, однако этой осенью советуем обратить внимание на опции с принтом: к классический горох, как у Etro, или дерзкий змеиный, как у Versace.

Прозрачные

VALENTINO осень-зима 2023/24

Еще один тренд, решивший остаться с нами еще на один сезон - блузы из прозрачной ткани. Присмотритесь к моделям с объемными, но при этом невесомыми воротниками, как у Paul & Joe и Giambattista Valli. Такие можно носить с контрастным бельем: бежевый лиф все равно будет виден под прозрачной тканью, так что лучше выбрать что-то заметное и сделать его частью образа. Если на такие модные эксперименты вы пока не готовы, носите прозрачную блузу под плечистым пиджаком - получится очень эффектный контраст. 

thesymbol.ru


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