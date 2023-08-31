Кэмерон Диаз и ее актуальный минималистичный стиль 90-х

Стиль главных модниц 90-х отличается минимализмом и простотой, которые снова стали актуальны в наши время (особенно на фоне усталости от сложного стиля 2000-х). Базовые цвета, простые силуэты и немного ярких деталей - вот рецепт их создания. Стиль Кэмерон Диаз на старте ее карьеры явно заслуживает внимания - разбираем ее 3 модных приема из 90-х, которые смело можно применять сейчас.

Миди и макси

Нежность и романтичность в этом сезоне заполонили все подиумы и хроники стритстайла. Если вы устали от маскулинных нарядов и оверсайза, переключите свое внимание на по-настоящему женственные образы с платьями длины миди и макси.

Офисный стиль

Без уже полюбившихся нам элементов мужского костюма тоже не обойтись - Кэмерон делает ставку на строгие прямые брюки и разбавляет их женственными топами без бретелей или водолазками. Модные яркие мюли на каблуке, минималистичная цепь - и образ для красной дорожки готов.

Трикотаж

Один из трендов этого года - свитер или кардиган, повязанный на плечах. Кэмерон успешно пользовалась этим приемом еще в далеких 90-х, смело комбинируя вязаный джемпер даже с вечерним блестящим платьем. Универсальный аксессуар, который и дополнит образ, и защитит от холода при необходимости.

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