Как подготовить гардероб к осени без затрат, но выглядеть «дорого»

Сама концепция базового гардероба может нравиться или не нравиться, но факт остается фактом: без некоторых вещей обойтись довольно сложно, если вообще возможно. Пресловутый набор из бежевого тренча, простых синих джинсов и "мужской" белой рубашки может не быть пределом ваших мечтаний, но он заметно упрощает жизнь и позволяет охотнее решаться на самые смелые модные эксперименты. Мы постарались определить, без каких вещей действительно сложно будет обойтись этой осенью - и собрали их в один чек-лист, где вы можете отмечать то, что у вас уже есть, и то, что вы только планируете купить.

Тренч

Постоянный участник списков главных маст-хэвов и базовых вещей - а по совместительству страшный сон фанатов яркой, авангардной моды. Классический тренчкот в универсальном бежевом оттенке можно любить или ненавидеть, но отрицать его важность для построения полноценного и функционального гардероба отрицать не получится. Воспринимайте его как чистый холст, на котором с помощью обуви, аксессуаров и украшений вы можете нарисовать любую картину - даже самую яркую и выразительную. И помните, что мало что так защитит вас в осеннюю непогоду, как тренч.

Трикотажное платье

Трикотаж всех мастей бесспорно входит в осеннюю категорию покупок первой необходимости. Трикотажное платье поможет закрыть сразу несколько важных потребностей: оно заменит сразу и теплый "верх" и "низ". Правда, вместо чуть набивших оскомину опций из рельефной пряжи в рубчик советуем выбирать альтернативы с гладкой фактурой: они смотрятся свежее и минималистичнее.

Прямые джинсы

Самая базовая вещь из всех возможных - простые темно-синие или голубые джинсы. Прямой крой и высокая посадка сделают их вещью вне времени, которая не выйдет из моды попросту никогда. Выбирайте именно такие модели. Разумеется, есть соблазн купить трендовые джинсы карго или варианты с низкой посадкой, но не исключено, что именно они окажутся в числе антитрендов всего через несколько месяцев.

Массивные лоферы

За последние несколько лет лоферы отвоевали себе звание главной базовой обуви на все сезоны. К осени их значение особенно возрастает, ведь именно в них лучше всего пережидать межсезонье. Наиболее актуальными окажутся модели на массивной подошве: они не только удобны, но еще и не выходят из списков основных трендов.

Жакет из шерсти

Если бы в толковом словаре нужно было проиллюстрировать слово "классика", то для этих целей мы бы выбрали фото лаконичного шерстяного жакета. Настоящей вещью вне времени его сделает универсальный оттенок (бежевый, серый или черный), а также объемный крой, как с мужского плеча.

Широкие брюки со складками

В последние годы получили статус базовой вещи и широкие костюмные брюки со складками на талии. Они удлиняют ноги, визуально делают живот плоским и подходят к любой одежде. Выбирайте их вместо наскучивших моделей скинни-кроя и клеш.

Удобные сапоги

Еще одна незаменимая вещь на осень - сапоги. Лоферы хороши для ранней осени, но с началом сезона дождей и ветров обходиться ими будет уже проблематично. Здесь-то и пригодятся высокие сапоги на плоском ходу, которые выдержат любую непогоду. Носите их с тренчами и трендовыми мини-юбками, которые не теряют актуальности вот уже пару сезонов.

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