31 августа 2023

31 августа 2023 11:15

3 модных способа носить леопардовый принт этой осенью

Леопард - извечный предмет модных споров, но как бы ни восставали его противники, "животные" мотивы регулярно возвращаются на подиум и в наши гардеробы. Следующее возрождение тренда запланировано на грядущую осень, так что готовимся и изучаем, как носить дерзкий принт и выглядеть актуально. 

Начнем с хороших новостей: если вы не поклонница ярких образов, то для того, чтобы быть в тренде, достаточно обзавестись одним акцентным аксессуаром. Так, Белла Хадид уже весной примеряла леопардовую косынку с паркой оттенка хаки, а французская модница Камиль Шарье носит "хищный" тоут со строгим офисным комбо: высокими брюками клеш и укороченным джемпером. Вспоминаем золотое правило стайлинга: выразительные детали - нейтральная база. 

Эль Фаннинг

Впрочем, и вокруг детали можно построить весь образ. Более смелая альтернатива первому варианту - комбо монохромной базы (серой, черной, бежевой) с объемным пальто со звериным принтом. Берите пример с осенне-зимнего показа Celine и миксуйте его с денимом и элементами спортивного стиля: кроссовками, бейсболками и футболками в стиле "блоуккора".

Наконец, пока лето не кончилось, предлагаем освоить третье комбо: пеструю мини-юбку с оверсайз-рубашкой. Самое выигрышное сочетание цветов - с шоколадным, фисташковым, темно-зеленым и вновь хаки. Рубашку можно чуть заправить, или застегнуть лишь на пару пуговиц и носить навыпуск. Что касается обуви, то здесь подойдет любая базовая летняя пара: мюли, слингбэки или вьетнамки на платформе или каблуке kitten heel.

Хайди Клум

thesymbol.ru


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