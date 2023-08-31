Как выглядят самые модные плащи осени 2023

Какой осенний сезон без тренчей? Правильно: никакой. Иной раз кажется, будто жители больших и маленьких городов буквально с секундомером в руках ждут наступления первого сентября, чтобы сразу же достать из гардероба эту вещь. Отныне другой верхней одежды будто не существует, а идя по улицам можно играть в игру, кто насчитает больше людей в плащах. Причем в большинстве своем они будут абсолютно идентичными: прямого кроя, с поясом, длины миди или макси, двубортные. И, конечно же, бежевые: этот цвет традиционно становится отдельным поводом для шуток, ведь он буквально вытесняет все яркие краски, которые правили бал в летние месяцы. Представить базовый гардероб без этого предмета действительно сложно: это по-настоящему универсальная вещь, да еще и идеальная для нестабильных погодных условий межсезонья. Осталось лишь определиться, какой же тренч выбрать на предстоящий сезон. Постараемся вам в этом помочь. Рассказываем, какие модели окажутся самыми трендовыми уже совсем скоро.

Мы не зря начали этот текст с описания классических плащей, которые с наступлением осени становятся униформой жительниц средней полосы. Все дело в том, что этой осенью в моде будут именно такие тренчи - самые что ни на есть привычные и стандартные. бежевые, длины миди или макси, с двумя рядами пуговиц и поясом. Не торопитесь с выводами: у дизайнеров не закончилась фантазия. Скорее они наконец подумали о нуждах своих клиентов, которым требуются не только яркие трендовые новинки, но и старая-добрая база. Особенно когда это касается таких фундаментальных категорий, как верхняя одежда. Тем более что ключевым трендом сезона остается "тихая роскошь", которая диктует благородную простоту и минимализм во всем. И раз уж базовые вещи добрались даже до кутюра, то и нам с вами стоит признать, что теперь они превратились в полноценный тренд. Тем более что на этом настаивают Dior, Alexander McQueen, Gucci, Balenciaga и Isabel Marant, включившие в свои осенне-зимние коллекции классические бежевые плащи. А кто мы такие, чтобы спорить с этими авторитетами?

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