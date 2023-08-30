30 августа 2023

30 августа 2023 18:46

Самые модные джинсы осени 2023: 6 трендовых пар

GUCCI осень-зима 2023/24

Джинсы - основа любого гардероба. Это аксиома, не требующая доказательств. Но даже такие, казалось бы, базовые и классические вещи подвержены влиянию трендов: модные джинсы этого сезона всегда будут отличаться модных джинсов предыдущего сезона, равно как и следующего. Мы внимательно изучили осенне-зимние показы брендов и выбрали главные тенденции джинсов, а также нашли в магазинах аналогичные пары, которые точно пригодятся осенью. О них рассказываем ниже. 

Мешковатые

Gucci осень-зима 2023/24

Bottega Veneta осень-зима 2023/24

Мешковатые джинсы, которые мы носили на протяжении последней пары сезонов, не планируют сдавать своих позиций и осенью. Свободно сидящие модели фасона wide leg - один из главных хитов сезона осень-зима 2023/24. Посадку выбирайте ту, что кажется вам наиболее комфортной в носке: широкие джинсы одинаково хорошои сидят на талии, и на бедрах. Чтобы не перегружать силуэт, носить такие джинсы лучше всего с простым и не слишком объемным верхом: отличные примеры нашлись на показах Gucci и Bottega Veneta. 

Прямые

Gauchere осень-зима 2023/24

Diesel осень-зима 2023/24

Прямые джинсы в целом сложно назвать трендовыми: они никогда не покидают модную арену и всегда смотрятся актуально. Не поменяется в наступающем осеннем сезоне и модная длина: джинсы по-прежнему лучше выбирать максимально длинные, а модели, открывающие щиколотку, лучше оставить до лучших времен - все-таки мода циклична. Носить такие джинсы можно буквально с любой одеждой и обувью - они впишутся в любой аутфит от делового до расслабленного: например, как на показе Gauchere и Diesel. 

C высокой посадкой

Victoria Beckham осень-зима 2023/24

Nina Ricci осень-зима 2023/24

Стиль Y2K, который можно смело назвать самым "живучим" трендом последних лет, хоть и полностью не исчез с модной арены, но все-таки несколько сдал свои позиции. В этой связи в число актуальных тенденций вернулись джинсы с высокой посадкой, по которым мы успели соскучиться в период засилья моды нулевых. Они могут быть широкими, прямыми или чуть зауженными - здесь ориентируйтесь на свои предпочтения. Носить такие джинсы можно самыми разными способами: главное, сохранить акцент на линии талии. В этом поможет короткий или обегающей заправленный "верх", как у Victoria Beckham и Nina Ricci.

thesymbol.ru


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