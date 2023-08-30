Главные тренды моды осень-2023

Что бы ни происходило в мире, смена сезонов все еще происходит строго по расписанию. Осень каждый год приходит ровно по календарю - 1 сентября. Но вот парадокс: ее приход каждый раз ставит нас в тупик. Настроиться на серое небо, холода, промозглый ветер и дожди после такого теплого, но такого короткого лета действительно довольно сложно - но еще сложнее бывает подготовить собственный гардероб. Поэтому многие оттягивают этот процесс до самого сентября, а потом в панике бегут по магазинам и скупают все, что попадается под руку - включая то, что им в общем-то вовсе не нужно. Как сделать этот процесс разумнее и приятнее? Прислушаться к нашим рекомендациям. Специально для вас мы собрали большой шопинг-гид по осенним трендам, чтобы подготовка к новому сезону не вызывала негативных эмоций и проходила легко. Здесь вы найдете ответы на все волнующие вас вопросы. Узнаете, какие летние вещи все еще можно смело носить в сезоне осень-зима 2023/24. Поймете, какая модель обуви - самая модная прямо сейчас. Не прогадаете с выбором платья на сезон. Узнаете, какую верхнюю одежду выбрать осенью 2023, чтобы не замерзнуть и остаться стильной. Откроете для себя самые стильные головные уборы осени. Что носить осенью 2023: лучшая одежда, обувь и аксессуары сезона - в одной большой подборке. Полный и универсальный гид по лучшим вещам сезона с практическими советами, который пополняется каждую неделю. Уверены: теперь проблем с подготовкой гардероба к новому сезону у вас совсем не останется.

Юбки макси все еще будут в тренде осенью

Все чаще тренды, изначально казавшиеся сезонными, остаются с нами гораздо на более долгий срок. Куртки-бомберы и туфли Мэри-Джейн, балетки и брюки с низкой посадкой - все эти тренды в момент возвращения на модную арену набирали популярность так стремительно, что должны были бы всем надоесть спустя один сезон. Тем не менее, этого не произошло, и мы с огромным удовольствием продолжаем их носить. Аналогичная история случилось с юбками-макси: длина в пол стала настоящим хитом прошлой весной, лишь укрепила свои позиции летом, а теперь - готова заявить о себе, как об одном из главных трендов сезона осень-зима 2023. И поскольку в летящих макси из хлопка и льна, в которых мы провели все лето, осенью будет холодно, предлагаем выбрать идеальную юбку на следующий сезон. Рассказываем, как это сделать.

Туфли на устойчивых каблуках - самый удобный обувной тренд осени

Когда дело доходит до выбора обуви, мы всегда стараемся найти компромисс между красотой и комфортом. Конечно, во имя последнего можно просто не снимая носить кроссовки, однако зачастую в образ все-таки хочется добавить чуть больше элегантности. Лучше всего с этой задачей справляются лодочки или слингбэки на высокой шпильке, но и они оказываются не самым удачным выбором, если вы планируете пройти пешком больше ста метров. "Золотой серединой" в этом случае станут элегантные туфли на каблуке: они все так же удлиняют рост и подчеркивают ноги, но при этом куда комфортнее в носке, чем модели на тонкой шпильке. Рассказываем, на какие модели обратить внимание в этом сезоне.

Черный блейзер - главный маст-хэв осени 2023

Наряду с белыми рубашками и брюками прямого кроя на модной арене из сезона в сезон присутствует еще один маст-хэв базового гардероба - черный блейзер. Этот классический жакет давно вышел за рамки трендов: его нельзя назвать модным, потому что он - вневременной. Его можно носить в офис, в театр и на свидание, в любом возрасте и любой ситуации. Правда, для того, чтобы черный блейзер действительно стал настолько универсальным элементом гардероба, его важно правильно выбрать. Рассказываем, как это сделать.

Яркая рубашка украсит осенний гардероб

Сложно представить себе гардероб без целого набора базовых вещей. В грядущем осеннем сезоне они приобретут еще большую значимость, ведь теперь база превратилась в настоящий большой тренд. Среди главных хитов сезона - костюмные брюки, классические блейзеры и, конечно, "офисные" рубашки с отложным воротником. Большинство дизайнеров сделали выбор в пользу моделей белого цвета, однако мы уверены, что цветная рубашка пригодится в гардеробе ничуть не меньше. Рассказываем, где такую искать и на что обратить внимание при выборе.

Балетки - обувь, без которой не обойтись в начале осени

Балетки, без сомнений, - один из самых долгоиграющих трендов последних сезонов. Когда после долгого пребывания в списке антитрендов, они внезапно вернулись на модную арену прошлой весной, мы и подумать не могли, что в этом году они станут самой желанной парой сезона. Грядущей осенью балетки тоже не планируют сдавать своих позиций - в самых разных вариациях они нашлись в коллекциях многих дизайнеров. Рассказываем, как выглядят самые модные балетки наступающего сезона, как их выбрать и как носить.

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