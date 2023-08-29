29 августа 2023

29 августа 2023 16:47

Как подготовить гардероб к осени - полезные советы

Приближение осени вызывает непреодолимое желание обновить гардероб. Как из практических соображений, так и из модных. Но подходить к этому процессу лучше, что называется, с холодной головой, без лишних эмоций. Для этого важно не бросаться сразу же на шопинг, а провести предварительную подготовку. Иначе велик риск накупить лишнего и потратить деньги впустую. И начать эту подготовку стоит с четкого плана действий. В этом мы готовы вас поддержать. Мы составили полный гид по подготовке гардероба к новому сезону: он поможет избежать лишних действий и импульсивных покупок. Пусть этот процесс будет в удовольствие.

Проведите ревизию гардероба

Хотели навести порядок в гардеробной, но все время откладывали? Начало сезона - самое время заняться этим. Вот несколько советов, которые облегчат вам задачу и сделают весеннюю ревизию гардероба простой и эффективной. Ищите их здесь.

Избавьтесь от лишнего

Важная часть процесса подготовки гардероба к новому сезону - избавление от лишнего. Но вначале важно понять, от каких именно вещей стоит отказаться. Для этого нужно прочитать наш материал: в нем мы рассказываем о признаках предметов гардероба, от которых пора избавиться. Следующий шаг - дать этим вещам вторую жизнь. Ведь никакая одежда не заслуживает оказаться на свалке. Для этого ненужные вещи можно продать на ресейле, сдать в переработку или в благотворительные пункты приема. Подробнее об этом - здесь.

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Отправьте летние вещи на хранение

Следующий этап - сбор летних вещей, которые не пригодятся вам в ближайшие месяцы. Чтобы они дожили до следующего лета в целости и сохранности, важно придерживаться рекомендаций по правильному хранению. В таком случае ваши любимые летние вещи дождутся того заветного дня, когда они вновь вам пригодятся. О полезных лайфхаках на этот счет читайте здесь и здесь.

Теперь - шопинг

Заключительная часть всего этого процесса - самая приятная. Когда вы провели разбор гардероба, избавились от ненужных вещей и разобрали все, что у вас есть, по образам, самое время отправиться на шопинг. Но сначала составьте подробный список того, что вам не хватает к новому сезону. Начните с базы: это вещи первой необходимости, которые выручат в любой ситуации. Затем пройдитесь по трендам и выберите несколько вещей, которые помогут вам поддерживать свой модный статус. Лучше времени для шопинга, чем сейчас, не найти: в самом разгаре летние распродажи. Так что покупки будут не только приятными, но и выгодными.

thesymbol.ru


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