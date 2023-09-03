Перечислены три безвкусные вещи в гардеробе

Блогерша Жанета Крол из Польши перечислила три вещи в гардеробе, которые выглядят безвкусно. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok, который насчитывает 65,3 тысячи подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом jaaneta.kr назвала неактуальной популярную сумку бренда Guess с мягкой подкладкой и серебряной цепочкой. Вместо этого она предложила подписчикам обратить внимание на простой и вместительный аксессуар коричневого оттенка с короткой ручкой.

Также Крол внесла в список ремни с массивными логотипами. По ее словам, лучше приобретать более лаконичные модели, украшенные стильными золотыми элементами.