3 сентября 2023

3 сентября 2023 18:27

Перечислены три безвкусные вещи в гардеробе

Блогерша Жанета Крол из Польши перечислила три вещи в гардеробе, которые выглядят безвкусно. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok, который насчитывает 65,3 тысячи подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом jaaneta.kr назвала неактуальной популярную сумку бренда Guess с мягкой подкладкой и серебряной цепочкой. Вместо этого она предложила подписчикам обратить внимание на простой и вместительный аксессуар коричневого оттенка с короткой ручкой.

Также Крол внесла в список ремни с массивными логотипами. По ее словам, лучше приобретать более лаконичные модели, украшенные стильными золотыми элементами.


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