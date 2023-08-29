Решили отрезать челку? Вот самые модные осенние варианты

Челки прочно укрепились на модной арене в статусе тренда еще несколько лет назад и неизменно остаются в числе главных бьюти-хитов любого сезона. Меняется только актуальная форма: звание самой модной переходит от челки-бабочки к скинни-челке, от челки "Макдональдс" к "французской". Этой осенью пришла пора микрочелок: прямая, с "рваными" концами или кудрявая - не важно. Главное, чтобы она была короткой. Мы внимательно изучили показы сезона осень-зима 2023/24 и выбрали самые эффектные способы носить микрочелку. О них рассказываем ниже.

Этой осенью стилисты призывают нас без сожаления расставаться с локонами: на многих показах короткая челка служила лишь дополнением к такой же короткой стрижке. Прямая, как у Gucci, рваная, как у Balmain, или текстурированная, как у Prada, - челка до середины лба и короче отлично дополняет "мальчишескую" стрижку. Есть мнение, что короткая стрижка лишает свою обладательницу элегантности и женственности, хотя зачастую это работает совсем наоборот. Короткая стрижа открывает лицо и подчеркивает его черты. Так что если вы давно хотели решиться на кардинальную смену имиджа - сейчас самое время.

Впрочем, если в своих экспериментах со внешностью вы планируете ограничиться лишь челкой, то микрочелка будет здорово смотреться и с менее экстравагантными стрижками. У Giambattista Valli она отлично вписалась в классический боб, а на шоу Adeam и GCDS дополнила длинные локоны моделей. Кстати, если ваши волосы вьются, вам тоже отлично подойдет микрочелка - доказательство этому мы увидели на показе Bottega Veneta.

thesymbol.ru