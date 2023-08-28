Какие сапоги всегда выглядят «дорого»

Стех пор, как на модной арене появилась эстетика "тихой роскоши", составление "дорогого" гардероба стало первостепенной задачей для миллионов модников и модниц. При этом тратить крупные суммы денег на вещи совсем не обязательно - выглядеть "дорого" можно даже одевшись с ног до головы в масс-маркет. Главное - знать, что покупать. Мы уже рассказывали, как выбрать "дорогие" свитер, туфли и сумку, а теперь поговорим о еще одном важном атрибуте осенне-зимнего гардероба - сапогах.

"Дорогие" сапоги должны выглядеть максимально просто. Выбирайте модели с узким голенищем - сапоги должны либо полностью облегать ногу, либо иметь буквально пару сантиметров свободного пространства. Слишком широкое голенище едва ли придаст "дороговизны" вашему образу, хотя в этом сезоне среди дизайнеров оно довольно популярно. Идеальная высота "дорогих" сапог - до колена, хотя любители ботфортов могут найти подходящие модели, которые будут его закрывать. Если вы предпочитаете сапоги на каблуке, выбирайте опции на широком и устойчивом каблуке, либо на небольшой шпильке kitten-heel. Впрочем, наличие каблука здесь совершенно опционально, а его отсутствие не помешает вашим сапогам выглядеть "дорого".

Идеальными материалами для сапог остаются гладкая кожа и замша. Последняя выглядит эффектно и благородно, но не очень практична для носки в дождливую погоду. Выбирайте сапоги универсальных оттенков - черного, темно-коричневого и темно-серого. Так их будет легче вписать в самые разные образы. И, конечно, помните золотое правило "чем меньше - тем лучше": декора на "дорогих" сапогах должно быть по минимуму.

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