28 августа 2023

28 августа 2023 16:50

Летние платья можно носить осенью - вот 12 модных способов

До осени остается буквально несколько дней. И пускай начало сентября обещает быть теплым, с частью летних вещей придется расстаться до следующего года уже сейчас. Впрочем, некоторые из них все-таки еще пригодятся. Например, любимые летние платья можно с легкостью вписать в осенние луки и носить еще как минимум месяц. Мы внимательно изучили хроники стритстайла и выбрали 12 способов носить летние платья осенью модно. 

Кендалл Дженнер

Эмили Ратаковски

Самый простой вариант - надеть поверх платья теплый кардиган или жакет. Здесь все зависит от того, чего вы хотите от этого образа. Уютный трикотаж сделает его более расслабленным и комфортным, а "мужской" жакет с четкой линией плеч - более строгим и элегантным. Попробуйте комбинировать летящее платье в цветок с кожаной курткой: получится комбо из категории "сочетание несочетаемого". Контрастное, но удивительно гармоничное. Также не стоит забывать о колготках: тем более, что в этом сезоне они выбились в лидеры в списке трендов. Отличным выбором станут колготки из черного капрона - толщиной не больше 40 ден. Впрочем, можно воспользоваться любимым приемом звездных модниц и подобрать колготки под цвет одежды. О том, как правильно это делать, мы рассказывали здесь. 

Еще одна необычная опция - сочетание платья с брюками. Это комбо - хит минувшего весенне-летнего сезона, которое можно продолжить носить до наступления действительно серьезных холодов. Конечно, не любые брюки и платья будут хорошо смотреться вместе, к счастью, о способах их сочетания мы уже рассказывали здесь. Что касается обуви - здесь выбор огромен. Дополнить образы с летними платьями можно буквально любой парой: от кроссовок до сапог на каблуке. Главное, не бояться экспериментировать. 

thesymbol.ru


Просмотров: 84

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 5 468
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 4 722
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 5 062
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 4 628
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 5 436
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 5 198
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 4 280
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 4 696
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 4 755
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 5 045
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье