Летние платья можно носить осенью - вот 12 модных способов

До осени остается буквально несколько дней. И пускай начало сентября обещает быть теплым, с частью летних вещей придется расстаться до следующего года уже сейчас. Впрочем, некоторые из них все-таки еще пригодятся. Например, любимые летние платья можно с легкостью вписать в осенние луки и носить еще как минимум месяц. Мы внимательно изучили хроники стритстайла и выбрали 12 способов носить летние платья осенью модно.

Самый простой вариант - надеть поверх платья теплый кардиган или жакет. Здесь все зависит от того, чего вы хотите от этого образа. Уютный трикотаж сделает его более расслабленным и комфортным, а "мужской" жакет с четкой линией плеч - более строгим и элегантным. Попробуйте комбинировать летящее платье в цветок с кожаной курткой: получится комбо из категории "сочетание несочетаемого". Контрастное, но удивительно гармоничное. Также не стоит забывать о колготках: тем более, что в этом сезоне они выбились в лидеры в списке трендов. Отличным выбором станут колготки из черного капрона - толщиной не больше 40 ден. Впрочем, можно воспользоваться любимым приемом звездных модниц и подобрать колготки под цвет одежды. О том, как правильно это делать, мы рассказывали здесь.

Еще одна необычная опция - сочетание платья с брюками. Это комбо - хит минувшего весенне-летнего сезона, которое можно продолжить носить до наступления действительно серьезных холодов. Конечно, не любые брюки и платья будут хорошо смотреться вместе, к счастью, о способах их сочетания мы уже рассказывали здесь. Что касается обуви - здесь выбор огромен. Дополнить образы с летними платьями можно буквально любой парой: от кроссовок до сапог на каблуке. Главное, не бояться экспериментировать.

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