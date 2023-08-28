28 августа 2023

28 августа 2023 17:49

Какие кожаные куртки модно носить осенью 2023

На прошлой неделе завершилась Неделя моды в Копенгагене. На несколько дней улицы Датской столицы наполнили сотни фэшн-инфлюенсеров, чьи образы рассматривать едва ли не интереснее, чем коллекции на подиумах. При этом, выбор скандинавских модниц всегда очень практичен, а значит - большинство их образов можно смело брать на заметку. Уже в начале сентября будет сложно обойтись без верхней одежды, и идеальным выбором станет кожаная куртка. Это может быть классическая косуха, модель облегающего кроя (вроде той, что носят мотоциклисты), бомбер или куртка-оверсайз "мужского" кроя - выбор остается за вами. Главное, правильно ее стилизовать - вот несколько стильных способов. 

По большому счету, все способы стилизации кожаной куртки можно разделить на две большие категории. Первый - более простой и понятный - сочетать куртку с вещами того же стиля. Например, с джинсами. С укороченными моделями особенно здорово будут смотреться брюки с высокой талией: такое комбо визуально удлинит ноги и красиво подчеркнет пропорции силуэта. Также легко с кожаными куртками комбинируются брюки свободного кроя и простые платья и юбки из денима или трикотажа. Дополнить такое комбо будет достаточно парой любимых кроссовок или кожаных ботинок и простой, но стильный образ готов. 

Любителям модных экспериментов предлагаем другой способ стилизации - сочетать несочетаемое. С "мужской" оверсайз-курткой из потертой кожи комбинируйте летящие платья из невесомого кружева, юбки в складку и костюмные брюки. Такие неожиданные сочетания помогают создать удивительно гармоничный образ, который будет отлично смотреться в самых разных случаях. Ну а порция модного вдохновения уже ждет вас в галерее ниже. 

thesymbol.ru


Просмотров: 125

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 5 469
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 4 723
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 5 063
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 4 629
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 5 437
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 5 199
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 4 281
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 4 697
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 4 756
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 5 046
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье