Какие кожаные куртки модно носить осенью 2023

На прошлой неделе завершилась Неделя моды в Копенгагене. На несколько дней улицы Датской столицы наполнили сотни фэшн-инфлюенсеров, чьи образы рассматривать едва ли не интереснее, чем коллекции на подиумах. При этом, выбор скандинавских модниц всегда очень практичен, а значит - большинство их образов можно смело брать на заметку. Уже в начале сентября будет сложно обойтись без верхней одежды, и идеальным выбором станет кожаная куртка. Это может быть классическая косуха, модель облегающего кроя (вроде той, что носят мотоциклисты), бомбер или куртка-оверсайз "мужского" кроя - выбор остается за вами. Главное, правильно ее стилизовать - вот несколько стильных способов.

По большому счету, все способы стилизации кожаной куртки можно разделить на две большие категории. Первый - более простой и понятный - сочетать куртку с вещами того же стиля. Например, с джинсами. С укороченными моделями особенно здорово будут смотреться брюки с высокой талией: такое комбо визуально удлинит ноги и красиво подчеркнет пропорции силуэта. Также легко с кожаными куртками комбинируются брюки свободного кроя и простые платья и юбки из денима или трикотажа. Дополнить такое комбо будет достаточно парой любимых кроссовок или кожаных ботинок и простой, но стильный образ готов.

Любителям модных экспериментов предлагаем другой способ стилизации - сочетать несочетаемое. С "мужской" оверсайз-курткой из потертой кожи комбинируйте летящие платья из невесомого кружева, юбки в складку и костюмные брюки. Такие неожиданные сочетания помогают создать удивительно гармоничный образ, который будет отлично смотреться в самых разных случаях. Ну а порция модного вдохновения уже ждет вас в галерее ниже.

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