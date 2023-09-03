Стилистка назвала самые безвкусные джинсы

Стилистка Наталья Осиновская назвала самые безвкусные джинсы. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал появился на сайте издания "Городовой".

Так, специалистка посоветовала избавиться от джегинсов. По словам эксперта, данная модель давно не актуальна.

"Сейчас в моде джинсы свободного фасона, джинсы-трубы, джинсы-бойфренды. Также популярны рваные джинсы", - рассказала Осиновская и отметила, что талия у подобных вариантов может быть завышенной, заниженной или средней.

При этом собеседница издания порекомендовала женщинам старше 55 лет присмотреться к джинсам на высокой или средней посадке, а также без дырок.