28 августа 2023

28 августа 2023 14:40

3 оттенка денима, которые будут в моде осенью 2023

Isabel Marant осень-зима 2023/24

Деним - основа нашего повседневного гардероба: хотя бы одна пара джинсов наверняка найдется в гардеробе у каждого. Вещи из денима давно вышли за рамки трендов и появляются на подиумах из сезона в сезон. Причем не только в виде привычных нам джинсов и курток: например, в этом сезоне на пике популярности находится джинсовая обувь. Тем не менее, даже такие модные константы подвержены влиянию трендов: модные оттенки денима меняются из сезона в сезон. Мы внимательно изучили показы сезона осень-зима 2023/24 и выбрали 3 самых актуальных. 

Насыщенный синий

Zimmermann осень-зима 2023/24

Пожалуй, самый классический оттенок денима, который, по большому счету, даже уже даже трудно назвать трендовым. Важно, чтобы оттенок был чистым, без зеленоватого или сероватого подтона - тогда он действительно легко впишется в десятки разных образов. Носить такой оттенок можно в тотал-деним образе, как на шоу Zimmermann, или комбинируя с вещами других фактур и оттенков. 

Приглушенный синий

Bottega Veneta осень-зима 2023/24

Если классический синий деним кажется вам слишком ярким, присмотритесь к его приглушенному варианту. Этот оттенок можно назвать самым универсальным: он будет хорошо смотреться с любым другим цветом. Можно комбинировать его с белым и "конфетным" розовым, как на шоу Bottega Veneta, или с любым ярким цветом - от красного до фиолетового. 

Светло-голубой

Diesel осень-зима 2023/24

Если синий деним вам не по вкусу, присмотритесь к самым светлым, практически белым оттенкам. Лучшим вариантом станет светло-голубой: он, в отличие от цветов с зеленоватым подтоном, всегда смотрится благородно и "дорого" и хорошо сочетается с любой одеждой. Попробуйте составить тотал-деним образ, используя вещи одного оттенка, как на показе Diesel, или разных. О том, как их правильно сочетать, читайте здесь. 

thesymbol.ru


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