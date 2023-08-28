Бекхэм-боб: 5 вариантов стильной прически осени

Законодатели моды продолжают оглядываться назад в поисках вдохновения для создания новых трендов. Вот и эта осенняя прическа стала результатом их ностальгии по славным нулевым. На этот раз в моду вернулось озорное боб-каре в стиле главной героини фильма "Играй, как Бекхэм", которую когда-то сыграла Кира Найтли.

Тогда актриса появилась на больших экранах с прической, как у главного кумира всех футбольных фанатов 2000-х Дэвида Бекхэма. Теперь это небрежное каре с большим количеством слоев разной длины снова на пике популярности. Разбираемся, кому больше всего подойдет эта модная стрижка и как ее правильно укладывать.

Как сделать Бекхэм-боб

Новая стильная прическа сочетает в себе элементы боба-бойфренда и итальянского боба. Ее же главное отличие от этих уже хорошо знакомых нам вариантов в изящном сочетании изогнутых длинных слоев с мягко закругленными концами и более коротких слоев. Как раз за счет этой фишки на голове и появляется невероятный объем.

Чтобы добиться такого эффекта, парикмахеры обычно сначала укорачивают пряди в передней части головы, а затем обрабатывают задние слои с помощью бритвы для придания локонам легкости. Самое главное в этом деле не утяжелить прическу и сделать кончики пушистыми и податливыми для укладки.

Как уложить модную стрижку

Тут все предельно просто: достаточно высушить волосы с помощью фена и круглой щетки. Следом можно нанести на пряди немного текстурирующего крема для придания прическе еще большей воздушности. Средство следует равномерно распределить по волосам руками, а потом аккуратно взъерошить пряди. Вау-объем гарантирован!

Кому подойдет Бекхэм-боб

В первую очередь тем, кто готов к экспериментам со стилем и не боится вмиг расстаться с длиной. Дело в том, что эта стрижка круто смотрится только в укороченном варианте, поэтому мастер явно не будет бороться за каждый сантиметр твоих локонов.

При этом прическу довольно легко адаптировать под любую форму лица. Правильно подобрать именно тот Бекхэм-боб, который подчеркнет достоинства и скроет недостатки, поможет опытный парикмахер, поэтому внимательно слушай его советы.

thevoicemag.ru