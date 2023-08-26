5 модных джинсовых курток, которые спасут осенний гардероб

Осенний гардероб сложно представить себе без целого набора верхней одежды. И если с покупкой новых пальто и пуховика пока можно повременить, более легкие опции пригодятся уже сейчас. Начать рекомендуем с джинсовой куртки: она станет незаменимой базой и дополнением к десятку разных образов. Правда, для этого ее важно правильно выбрать. Рассказываем, на какие джинсовые куртки стоит обратить особое внимание.

Самым популярным кроем для джинсовых курток остается оверсайз. Даже несмотря на триумфальное возвращение стиля ladylike на модную арену, на подиумах чаще всего можно было увидеть мешковатые куртки, будто позаимствованные из гардероба бойфренда. В первую очередь мы бы советовали присмотреться к удлиненным моделям, слегка прикрывающим бедра. Эта модель, в отличие от укороченной, уже стала своеобразной классикой и точно не выйдет из моды в ближайшие несколько сезонов. Впрочем, если удлиненная куртка вам не по вкусу, выбирайте опцию классической длины - с ней вы точно не прогадаете. Что касается цвета, здесь ориентируйтесь на свои предпочтения и на уже имеющиеся в вашем гардеробе вещи, с которыми вы планируете носить эту куртку. Оптимальным выбором остаются классические оттенки синего, черный и серый.

Носить такую куртку можно будет буквально с любой одеждой. Популярным в этом сезоне остается так называемый "канадский смокинг" - джинсовый тотал-лук. Джинсы подбирайте в тон к куртке или используйте нашу инструкцию, чтобы правильно комбинировать разные оттенки денима. Ничуть не хуже джинсовка дополнит разнообразные платья: от базовых трикотажных до летящих цветочных миди.

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