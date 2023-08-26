Чек-лист: что купить к осени, чтобы встретить сезон в полной готовности

Если приход осени рискует застать вас врасплох, то этот текст окажется вам полезен. Да, речь пойдет о базовом гардеробе на следующий сезон. К самой этой концепции можно относиться по-разному, но факт остается фактом: без некоторых вещей обойтись довольно сложно. Если вообще возможно. Просто потому что им довольно трудно придумать адекватную замену - да и стоит ли усложнять себе жизнь? Пресловутый набор из бежевого тренча, простых синих джинсов и "мужской" белой рубашки может не быть пределом ваших мечтаний, но он заметно упрощает жизнь и позволяет охотнее решаться на самые смелые модные эксперименты. Мы постарались определить, без каких вещей действительно сложно будет обойтись этой осенью - и собрали их в один чек-лист. Используйте его как список для будущих покупок или разбора гардероба, ведь не исключено, что значительная часть этих вещей у вас уже есть.

Тренч

Постоянный участник списков главных маст-хэвов и базовых вещей - а по совместительству страшный сон фанатов яркой, авангардной моды. Классический тренчкот в универсальном бежевом оттенке можно любить или ненавидеть, но отрицать его важность для построения полноценного и функционального гардероба отрицать не получится. Воспринимайте его как чистый холст, на котором с помощью обуви, аксессуаров и украшений вы можете нарисовать любую картину - даже самую яркую и выразительную. И помните, что мало что так защитит вас в осеннюю непогоду, как тренч. К тому же именно в этом сезоне он как никогда часто появлялся на подиуме - а значит, претендует на звание полноценного тренда.

Черный блейзер

Наряду с белыми рубашками и брюками прямого кроя на модной арене из сезона в сезон присутствует еще один маст-хэв базового гардероба - черный блейзер. Этот классический жакет давно вышел за рамки трендов: его нельзя назвать модным, потому что он - вневременной. Его можно носить в офис, в театр и на свидание, в любом возрасте и любой ситуации. Этой осенью в отношении жакетов действует принцип "чем больше, тем лучше": самыми модными будут модели объемного кроя с широченными плечами, как на показе Saint Laurent и в гардеробе Марго Робби.

Белая рубашка

Трудно представить себе вещь более базовую, чем объемная белая рубашка. Удивительно, но в этом сезоне мы как никогда часто видели ее на подиуме: даже последний кутюрный показ Valentino Кайя Гербер открыла именно в белоснежной сорочке и синих джинсах (правда, расшитых бисером). Белых рубашек много не бывает, так что к новому сезону определенно стоит приобрести еще парочку. Они отлично смотрятся не только с другими базовыми вещами, но и, например, с нарядными юбками.

Прямые синие джинсы

То же касается и простых джинсов. Это самая базовая вещь из всех возможных. Прямой крой и высокая посадка сделают их вещью вне времени, которая не выйдет из моды попросту никогда. Выбирайте именно такие модели. Разумеется, есть соблазн купить трендовые джинсы карго или варианты с низкой посадкой, но не исключено, что именно они окажутся в числе антитрендов всего через несколько месяцев. Обратите внимание на актуальные показы: на них все остальные модели вытеснили именно самые что ни на есть базовые варианты.

Вместительная сумка

После нескольких лет засилья микросумок дизайнеры наконец присмотрелись к куда более практичным аксессуарам. Тоуты и шопперы, в которые поместится все необходимое, снова на пике популярности. для нас, впрочем они никогда и не утрачивали актуальности. Тренды трендами, а практические соображения еще никто не отменял.

Лоферы

За последние несколько лет лоферы отвоевали себе звание главной базовой обуви на все сезоны. К осени их значение особенно возрастает, ведь именно в них лучше всего пережидать межсезонье. Наиболее актуальными окажутся модели на массивной подошве: они не только удобны, но еще и не выходят из списков основных трендов. И хотя за последний год их заметно потеснили внезапно вернувшиеся в моду балетки, лоферам все еще нет равных по части фэшн-долгожительства и умения вписываться в актуальный модный контекст.

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