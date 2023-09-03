Раскрыт простой способ вернуть белизну носкам

Профессиональная уборщица Анита Бирджес из Сиднея раскрыла простой способ вернуть белизну носкам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В начале видео специалистка обработала данный предмет гардероба кремом для бритья. Затем она замочила изделия в кипящей воде с уксусом на четыре часа, после чего постирала их в машине и высушила. В конце ролика Бирджес продемонстрировала результат подписчикам.

Зрителей порадовал результат, о чем они принялись писать в комментариях под постом. "Мне нужно это попробовать!", "А я еще использую лимонный сок и моющее средство", "Спасибо большое за этот лайфхак!", "Этот совет сделал мою жизнь лучше", "Отличный лайфхак для тех, у кого есть дети", - высказывались они.