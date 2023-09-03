3 сентября 2023

3 сентября 2023 11:11

Стилистка перечислила неподходящую дамам зрелого возраста одежду

Стилистка Паола Фарина перечислила неподходящую дамам зрелого возраста одежду. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий комментарий публикует издание The Voice.

В первую очередь специалистка посоветовала заменить мешковатый свитшот на оверсайз-джемпер в полоску. По ее словам, классический принт разнообразит образ и подойдет как под джинсы, так и под классические брюки.

Помимо этого, эксперт внесла в список шарфы из тонкой просвечивающей ткани плохого качества, которые портят внешний вид. Вместо этого Фарина обратила внимание читателей на широкие плотные шарфы, а также жакеты, брюки со стрелками и жесткие пенни-лоферы.

В заключение стилистка призвала отказаться от джинсов неправильной посадки. Она пояснила, что брюки не должны доставлять дискомфорт. Как утверждает Фарина, лучше пожертвовать несколькими размерами штанов, однако подобрать наиболее удобную пару.


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