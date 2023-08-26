26 августа 2023

26 августа 2023 12:55

Какие джинсы предпочитают француженки

Француженки - признанные во всем мире эксперты стиля. Сложно сказать, как именно им это удается, но жительницы Парижа всегда выглядят безупречно, будто не затрачивая на это ни каплю усилий. Во всяком случае, так кажется со стороны. При этом их стиль совершенно не поддается влиянию времени, оставаясь актуальным из года в год. В чем секрет? В первую очередь, в отказе от мимолетных трендов. Вы не увидите на француженке какую-то ультрамодную вещь, которая потеряет свою актуальность уже к началу следующего сезона. Вместо этого они составляют простые, но эффектные комбинации из самых базовых вещей - и основой образа часто становятся джинсы. Рассказываем, как выглядит самый любимый фасон джинсов француженок. 

Жанна Дама

Анна-Лора Маи

В широких джинсах с посадкой на бедрах или джинсах-карго вы вряд ли встретите парижанку на улице. Они выбирают более строгие силуэты, которые хорошо подчеркивают фигуру. Поэтому выбор француженок - джинсы bootcut. Этот силуэт плотно облегает бедра и расширяется книзу от колена, но далеко не так заметно, как клеш. Название фасона складывается из двух английских слов: boot (сапог) и cut (подрезанный). Изначально такие джинсы предназначались для того, чтобы скрывать под ними высокую обувь, однако преимуществ в них можно найти куда больше. Например, они красиво подчеркивают силуэт, заметно удлиняя ноги. 

Лея Сфез

Носят такие джинсы француженки практически с любой одеждой. Майка-алкоголичка и объемный плечистый пиджак, романтичная блуза с рюшами, твидовый жакет, джемпер из тонкой шерсти, джинсовая рубашка - это лишь небольшая часть того, с чем можно комбинировать такие джинсы. Если хотите усилить эффект "удлинения" ног, лучше подбирать к джинсам bootcut обувь на каблуке: например, классические лодочки или остроносые слингбэки, хотя и с моделями на плоском ходу они будут смотреться ничуть не хуже. 

Эжени Трошю

Хлоя Лекаре

thesymbol.ru


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