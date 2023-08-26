Как выглядят самые модные кроссовки осени-2023

Несмотря на всплеск популярности классических лоферов, женственных балеток и другой модной обуви на плоском ходу, всем этим моделям по-прежнему сложно бороться за звание самой комфортной обуви сезона с... обычными кроссовками. Они продолжают занимать свое почетное место в гардеробах стильных девушек по всему миру, оставаясь их повседневной униформой вне зависимости от трендов, которые продолжают сменять друг друга. Причина проста: превзойти удобство эластичной плоской подошвы и мягких материалов практически невозможно. Да и в части универсальности кроссовки и кеды легко дадут фору каким-нибудь бежевым лодочкам - благо в последние несколько лет дизайнеры и стилисты окончательно смирились с тем, что их можно носить со всем и под все, включая платья, юбки и строгие брючные костюмы. Так что иметь хотя бы одну пару такой комфортной обуви нужно обязательно. А мы расскажем, на какие модные кроссовки стоит сделать ставку осенью 2023.

Уверенно констатируем: в моде по-прежнему сникеры с ретро-вайбом. Наибольшей популярностью у модниц (да и у дизайнеров на Неделях моды) пользуются лаконичные кеды, вдохновленные 70-ми и 80-ми. Эталонные модели в этом смысле - adidas Samba и Gazelle, которые неожиданно для всех в этом году перешли из разряда классики в ранг остромодной обуви для героинь стритстайла. Правда, уже сейчас понятно, что им на пятке активно наступает другой игрок. Согласно списку самых популярных вещей за второй квартал года по версии Lyst, пальма первенства переходит к кедам Onitsuka Tiger Mexico 66. С "самбами" их роднит классический ретро-дизайн и минималистичный силуэт без лишних деталей. Такие кеды подходят к любому образу и без труда впишутся в любой гардероб. И только вам решать, какой оттенок выбрать - классический черный, яркий неоновый или нежный пастельный. Все опции будут одинаково актуальны.

thesymbol.ru