Какую обувь носить с джинсами осенью

Сложно представить человека, у которого в гардеробе нет хотя бы одной пары джинсов. Эти брюки из грубой ткани изначально предназначались для золотоискателей и шахтеров, чья одежда должна была отличаться особой прочностью, а спустя многие десятилетия не только перекочевали в повседневный гардероб, но и стали в нем "вещью номер один". Несмотря на это, подобрать к джинсам правильную обувь не всегда бывает легко. Мы собрали для вас 4 лучших сочетания, которые стоит примерить этой осенью.

С кедами

Один из лучших вариантов - это кеды: классической длины или высокие. Они отлично будут смотреться не только с любой моделью джинсов: от расклешенных до зауженных, но и станут отличным дополнением к любому образу. Особенно, если вы планируете много ходить пешком, но требуется что-то более элегантное, чем кроссовки. Чтобы точно не прогадать с сочетанием, выбирайте модели нейтральных цветов: они подойдут к любому оттенку денима.

С ботинками на плоской подошве

Не менее универсальный вариант, который (в отличие от кед) подойдет и для холодной и мокрой погоды. Если джинсы широкие, ботинки можно "спрятать" под ними, а можно надеть "навыпуск" - и заправить в них джинсы. Также они составят отличную пару укороченным моделям джинсов, как прямых, так и зауженных.

С ботильонами на каблуке

Если вы, подобно Кэрри Брэдшоу, комфортно чувствуете себя на каблуках, смело сочетайте джинсы с элегантными ботильонами. Лучше выбрать модель на широком устойчивом каблуке или тонком и невысоком kitten-heel. Они сделают даже самый простой образ с джинсами "дорогим" и женственным.

С кроссовками

И все же, более удобного и гармоничного дополнения к джинсам, чем кроссовки не придумать. Этой осенью особое внимание советуем обратить на модели в стиле 90-х. Белые массивные кроссовки еще тогда стали любимой обувью супермоделей, и остаются актуальными до сих пор.

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