26 августа 2023

26 августа 2023 09:04

Обувь из денима - самый необычный микротренд наступающего сезона

Сложно представить себе повседневный гардероб без целого набора вещей из денима. Сейчас мало кто вспомнит, что брюки и рубашки из грубой ткани изначально использовались в качестве рабочей одежды для шахтеров. Теперь деним повсюду - даже на красных дорожках и в кутюрных коллекциях. В сравнении с весенне-летним сезоном, в грядущем осенне-зимнем деним несколько сдаст свои позиции, но полностью модную арену не покинет. Кроме того, на ряду с джинсовыми куртками, рубашками и платьями в списке трендов окажется джинсовая обувь. Вот что нужно знать о необычном микротренде. 

Мюли Saint Laurent

Y/ Project осень-зима 2023/24

Глядя на осенне-зимние показы брендов, можно с уверенностью сказать: в "джинсовом" исполнении эффектно смотрится практически любя обувь. Гленн Мартенс - безусловно главный любитель экспериментов с денимом - показал джинсовую обувь сразу в двух своих коллекциях - для Diesel и Y/ Project. Ботфорты, мюли с острым мысом и даже босоножки - и все это в самых разных оттенках денима. Джинсовые ботильоны на устойчивом каблуке и с острым мысом появились и в коллекции Isabel Marant, а у Saint Laurent можно найти модель классических мюлей с открытыми пальцами из денима, украшенного монограммами бренда. 

На подиуме джинсовая обувь чаще всего дополняет такие же джинсовые луки. Впрочем, если облачаться в деним с ног до головы вы не готовы, такая обувь может стать интересным акцентом в гораздо более базовом образе. Широкие брюки из плотной костюмной шерсти, платья и юбки из мягкого трикотажа - с ними обувь из денима будет смотреться предельно гармонично и стильно. Так что если вы давно хотели разбавить свой базовый гардероб при помощи необычной детали, можно начать с пары джинсовых туфель. 

Isabel Marant осень-зима 2023/24

Diesel осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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