25 августа 2023

25 августа 2023 17:17

Vamp lips - самый трендовый осенний макияж губ

Dolce & Gabbana осень-зима 2023/24

Все тренды наступающего сезона стремятся к максимальной простоте: вместо сложносочиненных вещей подиумы заполонили джинсы и белые рубашки, виртуозные прически сменились укладками "без укладки", а экстравагантные брови с глиттером - классическими стрелками и красной помадой. Последняя стала одним из главных бьюти-трендов грядущей осени, что вполне логично, ведь красный цвет - один из главных хитов сезона. И если облачаться в красное с ног до головы вы не готовы, можете начать с помады в модном оттенке. Рассказываем, как ее правильно выбрать и носить. 

David Koma осень-зима 2023/24

Красная помада прекрасна в своей универсальности: она идет всем (если, конечно, вы смогли найти свой оттенок) и отлично смотрится в самых разных образах. Множество подтверждений этому нашлось на осенне-зимних показах. Аппликацией из алых стразов на такой же алой помаде на шоу David Koma, классические насыщенные оттенки у Mugler и Dolce & Gabbana и "виниловые" помады с ярким глянцевым блеском у Alexander Wang - способов носить красную помаду этой осенью существует великое множеством. Вам лишь нужно выбрать тот, что придется по вкусу. 

Alexander Wang осень-зима 2023/24

Emilia Wickstead осень-зима 2023/24

Будьте особенно внимательны при выборе цвета: идеальный оттенок красной помады, который украсит вашу внешность, будет зависеть от множества разных факторов. Если вам не нравится, как на вас смотрится классический алый цвет, присмотритесь к опциям с рыжеватым или, наоборот, розоватым оттенком - возможно вам идеально подойдет один из них. Что касается текстуры, здесь выбирайте тот вариант, что придется вам по душе. Например, "виниловые" и глянцевые помады здорово выглядят на фото, но, как правило, ужасно некомфортны в носке, а матовые - держатся на губах часами, но часто сушат их. Так что выбирайте тот продукт, который лучше всего подойдет именно вам, и не забудьте изучить нашу памятку: она поможет сделать идеальный макияж с красной помадой и сохранить его надолго. 

thesymbol.ru


Просмотров: 139

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 5 437
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 4 688
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 5 025
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 4 590
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 5 388
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 5 160
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 4 247
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 4 649
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 4 720
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 5 017
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье