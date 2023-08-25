Vamp lips - самый трендовый осенний макияж губ

Все тренды наступающего сезона стремятся к максимальной простоте: вместо сложносочиненных вещей подиумы заполонили джинсы и белые рубашки, виртуозные прически сменились укладками "без укладки", а экстравагантные брови с глиттером - классическими стрелками и красной помадой. Последняя стала одним из главных бьюти-трендов грядущей осени, что вполне логично, ведь красный цвет - один из главных хитов сезона. И если облачаться в красное с ног до головы вы не готовы, можете начать с помады в модном оттенке. Рассказываем, как ее правильно выбрать и носить.

Красная помада прекрасна в своей универсальности: она идет всем (если, конечно, вы смогли найти свой оттенок) и отлично смотрится в самых разных образах. Множество подтверждений этому нашлось на осенне-зимних показах. Аппликацией из алых стразов на такой же алой помаде на шоу David Koma, классические насыщенные оттенки у Mugler и Dolce & Gabbana и "виниловые" помады с ярким глянцевым блеском у Alexander Wang - способов носить красную помаду этой осенью существует великое множеством. Вам лишь нужно выбрать тот, что придется по вкусу.

Будьте особенно внимательны при выборе цвета: идеальный оттенок красной помады, который украсит вашу внешность, будет зависеть от множества разных факторов. Если вам не нравится, как на вас смотрится классический алый цвет, присмотритесь к опциям с рыжеватым или, наоборот, розоватым оттенком - возможно вам идеально подойдет один из них. Что касается текстуры, здесь выбирайте тот вариант, что придется вам по душе. Например, "виниловые" и глянцевые помады здорово выглядят на фото, но, как правило, ужасно некомфортны в носке, а матовые - держатся на губах часами, но часто сушат их. Так что выбирайте тот продукт, который лучше всего подойдет именно вам, и не забудьте изучить нашу памятку: она поможет сделать идеальный макияж с красной помадой и сохранить его надолго.

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