«Стрижка-лиса» - главный тренд наступающей осени

Вы наверняка помните, как прошлым летом на модной арене появились сразу несколько популярных стрижек с очень странными названиями - "осьминог", "медуза" и "бабочка". Затем мода на "животные" стрижки так же быстро прошла, и мы почти забыли об их существовании. Осенью нас ждет триумфальное возвращение этой тенденции с новой, "лисьей" стрижкой. Она, в отличие от тех же "медузы" и "осьминога", совсем не экстравагантная, очень женственная, а еще - подходит волосам любого типа и длины.

"Лисья" стрижка (альтернативный вариант - "стрижка-лиса") - это разновидность каскада. Правда в отличие от популярных летом "невидимых" стрижек, где слоев было так много и они были такими тонкими, что глаз их почти не различал, у "стрижки-лисы" перепады длин очень заметные. Отличительная черта стрижки - обрамляющие лицо пряди. Их длина может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений. Самый короткий "слой" может доходить до уровня подбородка, а может - представлять собой удлиненную челку-шторку, уложенную в две стороны. Слои по остальной длине не должны выглядеть разрозненно - их очертания должны (очень) отдаленно напоминать лисий хвост - отсюда и название. Стрижка идеальна для тонких волос, поскольку сможет придать им объем и воздушность. Густым локонам она подойдет ничуть не хуже, так как обеспечит им легкость.

Для наибольшего эффекта "лисью" стрижку лучше укладывать при помощи стайлера или фена и щетки браш. Они помогут придать необходимый прикорневой объем и без труда уложить волосы в крупные локоны. Последние обязательно нужно слегка распустить руками, прежде чем наносить средство для фиксации - это придаст прическе более натуральный эффект. Если тратить время и силы на укладку не хочется, не беда - такая каскадная стрижка будет отлично выглядеть и без нее. Просто нанесите на влажные волосы немного средства для придания текстуры - это сделает образ более "дерзким".

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