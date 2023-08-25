25 августа 2023

25 августа 2023 12:45

Это простое комбо с юбкой макси превратит любую в очень стильную девушку

Умение комбинировать вещи между собой - сложная наука. Довольно часто случается такое, что в вашем гардеробе есть две вещи, которые вы никогда и не думали носить вместе, хотя из них получилось бы отличное комбо. Это могут быть свободные джинсы и романтичная блузка, а может - брюки карго и остроносые лодочки на шпильке. Еще одно стильное, но не самое очевидное сочетание - юбка макси и классический широкоплечий пиджак. Пожалуй, хотя бы в одном экземпляре эти вещи есть в любом гардеробе, но часто ли вы носите их вместе?

Для этого комбо подойдут юбки разных фасонов и из разных материалов. Например, летящая макси из легкой ткани идеально подходит к пиджаку "мужского" кроя: романтичность и наивность юбки уравновешивается строгими линиями пиджака, и в сумме выходит полностью сбалансированный образ. Отправиться в нем можно на вечеринку, в офис, на важную встречу, на романтическое свидание или ужин с друзьями. Узкие юбки из плотной ткани можно носить с приталенным пиджаком - такое сочетание станет более элегантной альтернативой брючному костюму. Не стоит списывать со счетов и трикотажные и джинсовые юбки - они подходят к пиджакам ничуть не хуже. Такое комбо в стиле кэжуал тоже довольно универсально: пока на улице тепло, сочетайте его с лоферами и даже кроссовками, а с приходом холодов - с грубыми ботинками и сапогами на устойчивом каблуке. 

thesymbol.ru


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