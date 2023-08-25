Не только джинсы: 5 альтернативных способов носить деним, как скандинавские модницы

Пара джинсов - самая привычная форма, в которой мы привыкли носить деним. Этот предмет одежды есть в гардеробе у каждого и служит основой для десятков разных образов. Тем не менее, носить деним можно и множеством других способов. Мы решили вдохновиться стритстайлом с Недели моды в Копенгагене и выбрали 5 альтернативных способов носить деним, одобренных скандинавскими модницами.

Жакет

Деним - не самая очевидная ткань для изготовления жакетов. Это предмет гардероба мы привыкли видеть из льна, костюмной шерсти или кожи, однако, как показывает практика, джинсовая версия "мужского" плечистого жакета смотрится ничуть не хуже. Комбинировать такой жакет лучше с однотонными базовыми вещами, в противном случае образ получится перегруженным. Сочетайте его с широкими брюками и топом, трикотажным платем или модной юбкой макси.

Верхняя одежда

В джинсовых куртках нет ничего необычного, однако это не единственны вид верхней одежды, который можно изготовить из денима. На улицах Копенгагена мы видели джинсовые плащи, пальто и даже косухи - смотрятся они очень эффектно, правда в дождливую погоду так же хорошо, как кожа или плащевая ткань с водонепроницаемой пропиткой, защитить не смогут. Стилизовать их совсем несложно: как и джинсы, они вписываются практически в любой аутфит.

Тотлал-деним

Времена, когда сочетание денима с денимом считалось безвкусицей, давно прошли. Сейчас джинсовые тотал-луки стабильно появляются на подиумах и за их пределами каждый сезон. Минувшая неделя моды в Копенгагене не стала исключением: на улицах датской столицы то и дело появлялись модницы в "канадских смокингах". Сочетать несколького джинсовых вещей в одном образе совсем нетрудно - здесь мы собрали несколько важных правил, которые вам в этом помогут.

Топ

Еще один тренд, который мы забираем с собой из летнего сезона в осенний - джинсовые топы. И если в разгар лета мы чаще носили соблазнительные бюстье и дерзкие топы-бра, осенью их сменят модели с длинным рукавом. Топ может быть из классического синего денима или цветного: главное, чтобы его оттенок гармонировал с другими составляющими образа.

Юбка

Джинсовую юбку необычным способом носить деним не назовешь, тем не менее в гардеробе она очень пригодится. Юбка из денима буквально сможет заменить джинсы: в любом из образов она станет полноправной альтернативой. Кроме того, джинсовая юбка точно пригодится с приходом осени, ведь с кожаными ботинками и свитерами она будет смотреться ничуть не хуже, чем с майками и вьетнамками.

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