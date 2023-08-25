25 августа 2023

25 августа 2023 09:06

Свитер — незаменимая вещь для прохладного конца лета - Вот 4 способа носить его прямо сейчас

Это лето не радует нас стабильно теплой погодой. Температура воздуха может за одни сутки измениться на 10, а то и 15 градусов, поэтому исключительно летними вещами при составлении образов ограничиваться не удается. Впрочем, это не повод отчаиваться: многие летние опции в вашем гардеробе будут отлично сочетаться с классическим шерстяным свитером. Не верите? Вот 4 отличных примера. 

C шортами и лоферами

Идеальный лук, подходящий буквально для любого случая. Шорты выбирайте классического кроя из костюмной ткани с защипами: они здорово сидят на любой фигуре и всегда уместно смотрятся. К таким шортам идеально подойдет классический пуловер или джемпер - однотонный или в полоску. Ну а если шорты классической длины заменить бермудами, выйдет стильное комбо в стиле принцессы Дианы. 

С шелковой юбкой и кроссовками

Как известно, самые эффектные образы всегда получаются из (на первый взгляд) несочитающихся вещей. Например, если вы решите надеть со свитером юбку, то скорее выберете модель из плотной ткани - костюмной шерсти или денима. Мы же предлагаем сделать выбор в пользу менее очевидной опции - юбки из шелка. Ну а пара ярких кроссовок не только добавит образу изюминку, но и сделает его комфортным для долгой прогулки пешком. 

С джинсами и вьетнамками

Если день выдался прохладным, но все же недостаточно, чтобы облачиться в полностью осенний образ, на помощь придет летняя обувь. Классическое комбо из мягкого свитера и джинсов (можете заменить их льняными брюками) классно дополнят вьетнамки из кожи. Останется добавить вместительный тоут и отправляться по делам - в таком аутфите можно с комфортом провести целый день. 

С мини-юбкой и балетками

Отличную пару свитеру составит мини-юбка: закрытый верх компенсирует открытые ноги, так что такое комбо можно будет надеть в самых разных случаях. Мини-юбку предлагаем сочетать с самой модной обувью сезона - балетками. Так уже делает Кендалл Дженнер и мы советуем последовать ее примеру: образ получится в меру кокетливым, но при этом достаточно удобным. 

thesymbol.ru


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