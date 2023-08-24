Как выглядят самые модные туфли осень-2023

Осень приближается с каждым днем, а это значит - пора готовить гардероб к наступлению нового сезона. И пукай в нашем климате мы стремительно переобуваемся в сапоги и ботинки уже в конце сентября, в начале сезона все-таки хочется успеть выгулять несколько красивых пар туфель. Тем более, что тренды этой осенью настолько разнообразны, что каждый наверняка сможет найти себе вариант по душе. Мы внимательно изучили модные показы и выбрали самые модные туфли сезона осень-зима 2023/24.

Лидирующие позиции, как ни странно, занимают классические лодочки. Причем в большинстве своем - черного цвета, как у Prada, Ferragamo и Cristopher Kane. И этому трудно не радоваться. Самая модная пара сезона наверняка уже есть в вашем гардеробе, а если нет - можете смело ее покупать, ведь из моды черные лодочки не выйдут никогда. Если хочется чего-то столь же классического, но чуть более интересного, обратите внимание на остроносые слингбэки на шпильке, как в коллекции Saint Laurent. По универсальности они лодочкам ничуть не уступают, а вот по уровню оригинальности явно выигрывают.

Тем не менее, такая вечная классика по вкусу не всем. На этот случай в списке актуальных трендов тоже нашлось немало интересного. Например, большим трендом стала ярко-красная обувь. В целом, красный - один из главных цветов сезона, однако если вы не готовы облачиться в алый тотал-лук, начать можете с пары туфель. Даже если ваш выбор падет на модель самого простого дизайна, благодаря цвету она станет ярким акцентом в образе. Если говорить о декоре, пальма первенства уходит бантам: минималистичные и гипертрофированные, кожаные и текстильные - они украсили туфли из коллекций Loewe, Miu Miu, Giambattista Valli и других брендов.

Среди форм каблуков самыми популярными по-прежнему остаются kitten-heel и классическая шпилька. Они всегда смотрятся элегантно и красиво подчеркивают ноги, однако если вы ищите что-то более устойчивое, присмотритесь к моделям на танкетке. Причем в этом сезоне она должна быть не классической, а несколько скошенной формы и больше напоминать каблук, "приклеенный" к подошве. Такие модели нашлись в коллекциях Ferragamo и Bottega Veneta - в паре с острым мысом танкетка на них смотрится не менее изящно, чем привычная шпилька или широкий устойчивый каблук.

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