4 модных осенних цвета, которые выглядят «дорого»

Залог "дорогого" образа, как известно, вовсе не в цене одежды. Важны крой и посадка, правильный декор и, конечно, цвета. Порой правильно подобранный оттенок может превратить вас в икону "тихой роскоши", даже если все вещи были куплены в масс-маркете. Мы внимательно изучили осенне-зимние показы модных брендов и выбрали 4 трендовых оттенка, в которых вы всегда будете выглядеть "дорого".

Темно-зеленый

Зеленый цвет может визуально как дешевить образ, так и сделать его в разы дороже его настоящей стоимости - здесь все дело в оттенке. Если хотите, чтобы вещь смотрелась "дорого", отдавайте предпочтение глубоким, насыщенным оттенкам зеленого цвета без коричневого подтона. Эти оттенки здорово справятся с ролью как основного цвета в образе (отличный пример у Bottega Veneta), так и небольшого цветового акцента.

Серый

Серый цвет - буквально синоним статуса и воплощение "тихой" роскоши. А вместе с тем - большой тренд наступающего осенне-зимнего сезона. Так что все поклонники серого могут не отказывать себе в удовольствии одеваться в него с головы до ног: в нем вы будете выглядеть не только "дорого", но и очень модно - отличным референсом может стать показ Max Mara. Впрочем, если намереваетесь сочетать несколько оттенков серого в одном образе, будьте осторожны: не стоит смешивать теплые тона с холодными - весь эффект "дорогого" образа моментально пропадет.

Красный

Еще один трендовый цвет сезона для тех, кто любит выглядеть ярко. Классический алый или популярный летом цвет красного яблока, осенью мы советуем заменить на более спокойный оттенок с теплым подтоном - именно его носили модели на показе Hermès. В красный, как и в темно-зеленый, можно одеться с ног до головы (монохромные образы всегда смотрятся дороже) или добавить небольшой аксессуар в этом оттенке в образ, составленный из вещей базовых цветов.

Синий

Синий, подобно серому, - цвет классический, универсальный и "дорогой". Впрочем, лишь до тех пор, пока вы выбираете правильный оттенок. Этой осенью советуем присмотреться к самым темным, почти черным оттенкам синего. Они смотрятся благородно, особенно в сочетании с белым или со светлыми пастельными оттенками. Например, как на шоу Proenza Schouler.

thesymbol.ru