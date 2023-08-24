26 августа 2023

24 августа 2023 13:13

4 модных осенних цвета, которые выглядят «дорого»

Miu Miu осень-зима 2023/24

Залог "дорогого" образа, как известно, вовсе не в цене одежды. Важны крой и посадка, правильный декор и, конечно, цвета. Порой правильно подобранный оттенок может превратить вас в икону "тихой роскоши", даже если все вещи были куплены в масс-маркете. Мы внимательно изучили осенне-зимние показы модных брендов и выбрали 4 трендовых оттенка, в которых вы всегда будете выглядеть "дорого". 

Темно-зеленый

Bottega Veneta осень-зима 2023/24

Зеленый цвет может визуально как дешевить образ, так и сделать его в разы дороже его настоящей стоимости - здесь все дело в оттенке. Если хотите, чтобы вещь смотрелась "дорого", отдавайте предпочтение глубоким, насыщенным оттенкам зеленого цвета без коричневого подтона. Эти оттенки здорово справятся с ролью как основного цвета в образе (отличный пример у Bottega Veneta), так и небольшого цветового акцента. 

Серый

Max Mara осень-зима 2023/24

Серый цвет - буквально синоним статуса и воплощение "тихой" роскоши. А вместе с тем - большой тренд наступающего осенне-зимнего сезона. Так что все поклонники серого могут не отказывать себе в удовольствии одеваться в него с головы до ног: в нем вы будете выглядеть не только "дорого", но и очень модно - отличным референсом может стать показ Max Mara. Впрочем, если намереваетесь сочетать несколько оттенков серого в одном образе, будьте осторожны: не стоит смешивать теплые тона с холодными - весь эффект "дорогого" образа моментально пропадет. 

Красный

Hermès осень-зима 2023/24

Еще один трендовый цвет сезона для тех, кто любит выглядеть ярко. Классический алый или популярный летом цвет красного яблока, осенью мы советуем заменить на более спокойный оттенок с теплым подтоном - именно его носили модели на показе Hermès. В красный, как и в темно-зеленый, можно одеться с ног до головы (монохромные образы всегда смотрятся дороже) или добавить небольшой аксессуар в этом оттенке в образ, составленный из вещей базовых цветов. 

Синий

Proenza Schouler осень-зима 2023/24

Синий, подобно серому, - цвет классический, универсальный и "дорогой". Впрочем, лишь до тех пор, пока вы выбираете правильный оттенок. Этой осенью советуем присмотреться к самым темным, почти черным оттенкам синего. Они смотрятся благородно, особенно в сочетании с белым или со светлыми пастельными оттенками. Например, как на шоу Proenza Schouler.

thesymbol.ru


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