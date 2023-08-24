Инструкция: чтобы выглядеть как звезда стритстайла, носите один оттенок с ног до головы

Все еще пытаетесь овладеть всеми тонкостями колористики и научиться сочетать цвета самым неожиданным, сложным и просто модным образом? Можете расслабиться: осенью 2023 вы сможете смело носить все в одном цвете. Да, буквально с ног до головы - от одежды до обуви и аксессуаров, даже самых мелких. Хроники стритстайла с прошедшей недавно Недели моды в Копенгагене как бы намекают: монохром по-прежнему не сдает позиций, как бы ни старались дизайнеры приучить нас к замысловатым сочетаниям разных оттенков. Причем это касается не только образов, целиком выдержанных в спокойных, нейтральных оттенках вроде черного, серого или бежевого. То же самое касается и ярких, сочных красок. Так что не стесняйтесь выбирать даже самые смелые цвета, вплоть до неоновых оттенков. Тем более что предстоящей осенью они как ничто другое поднимают настроение и помогают смириться с уходом лета. А сделать это, как вы понимаете, рано или поздно все равно придется.

У такого тренда есть весомые плюсы. Во-первых, вам не придется тратить много времени на продумывание образа: как минимум над цветовыми сочетаниями долго ломать голову не придется. Просто подбираете все вещи в одном оттенке - и готово. Минимум сомнений и метаний, максимум эффективности. Во-вторых, выдержанный в одном цвете образ всегда будет выглядеть цельно: ни один элемент из него не будет выбиваться. Даже если вы придерживаетесь популярной "теории неправильной обуви", которая настаивает на том, что ваши туфли должны принципиально выбиваться по стилю из всего образа. И, наконец, у монохрома есть приятный визуальный эффект: он поможет вам выглядеть выше и стройнее, поскольку цветовая целостность вытягивает силуэт, в то время как сочетания разных цветов неминуемо дробят фигуру на части. К тому же монохромный лук еще и выгодно выделит вас из толпы. Человеческий глаз устроен так, что он всегда выделяет объекты однородного цвета - так почему бы не воспользоваться этим в своих модных целях?

thesymbol.ru