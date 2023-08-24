24 августа 2023

24 августа 2023 09:11

Как выглядит самый модный трикотаж осени-23

"Папин" свитер

Prada осень-зима 2023/24

Начнем с простого: грядущей осенью снова окажутся на пике популярности простые объемные свитеры маскулинного кроя. Будто позаимствованные из мужского гардероба. Например, у любимого папы или бойфренда. Носить их отныне полагается с нарочито нарядными юбками. Как на показе Prada, где модели выходили на подиум в объемных белых юбках, расшитых цветами в духе оригами, и максимально лаконичных джемперах гладкой вязки в нейтральных оттенках.

Укороченное поло

Gucci осень-зима 2023/24

В первые осенние дни, когда погода еще не успевает окончательно развернуться в сторону холодов и осадков, можно позволить себе и рубашку-поло из шерсти или кашемира. Обратите внимание на укороченные модели: они помогут поддержать дух нулевых, который по-прежнему не выходит из моды. Еще лучше, если ваше поло будет яркого оттенка: это поможет удержать летнее настроение. 

Водолазка в рубчик

Alaïa осень-зима 2023/24

Еще одна неотъемлемый осенний атрибут из трикотажа - водолазка. Если вы ищете новую, то присмотритесь к моделям фактурной вязки. Водолазки в рубчик смотрятся куда интереснее моделей с гладкой фактурой. Образец для подражания - образ с показа Alaïa: фактура в рубчик еще больше усиливает силуэт в форме перевернутого треугольника с расширенной линией плеча.

Облегающий кардиган

Miu Miu осень-зима 2023/24

Еще пару сезонов назад казалось, что облегающие кардиганы из тонкого трикотажа безнадежно вышли из моды. Но, как мы знаем, ничего не проходит бесследно: тренды рано или поздно возвращаются. Этой осенью силами Миуччи Прады они снова в центре нашего внимания. Особенно если заправлять их в колготки, как на показе Miu Miu - но это стилистический прием для смелых.

Платье-колонна

A.W.A.K.E. Mode осень-зима 2023/24

Вязаные платья тоже не теряют популярности. Будущей осенью вперед вырвутся платья-коллонны - длинные, прямого кроя и с длинным рукавом. Совсем как на шоу A.W.A.K.E. Mode, где одна из моделей выходила на подиум в ярко-красном трикотажном платье фактурной взяки.

thesymbol.ru


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