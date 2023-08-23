Как ухаживать за одеждой и обувью, чтобы они служили дольше

Ежесезонно проводить полное обновление гардероба - не только очень дорого, но и неэкологично. Правда иногда это все же приходится делать, если вещи теряют привлекательный вид и становятся непригодными для носки. Впрочем, эти процессы можно значительно замедлить, если правильно ухаживать за одеждой и аксессуарами. Ниже мы собрали все важные правила ухода за каждым материалом - от кашемира до льна.

Шерсть

Лучшим выбором на осенне-зимний сезон остается шерсть - она красивая, приятная на ощупь, а также в ней очень комфортно в самую разную температуру. Тем не менее, даже очень качественная шерстяная вещь может быстро выйти из строя, если неправильно за ней ухаживать. Подробнее об уходе за вещами из шерсти - здесь.

Трикотаж

Сложно представить гардероб для холодного времени года без целого набора трикотажных вещей. Это и длинные платья, и вязаные жилеты и, конечно, свитеры. Тем не менее, обновлять этот набор ежесезонно накладно и совсем не экологично. А чтобы трикотаж служил как можно дольше и не терял привлекательного вида, за ним необходимо ухаживать определенным образом. Подробнее об уходе за вещами из трикотажа - здесь.

Хлопок

Мы редко задумываемся о специфическом уходе за хлопком. Футболки, лонгсливы, рубашки и спортивные свитшоты - это те вещи, которые приходится обновлять чаще других. И дело вовсе не в том, что хлопок недолговечен. Продлить жизнь ему совсем не сложно, если придерживаться определенных правил. Подробнее об уходе за вещами из хлопка - здесь.

Деним

Уход за денимом - дело тонкое. Несмотря на кажущуюся грубость и плотность, этот материал очень деликатен. А потому из-за неправильной стирки или хранения может изнашиваться быстрее, чем вам хотелось бы. Но без паники: достаточно соблюдать несколько простых правил, чтобы ваши любимые джинсы сохраняли свою фактуру, форму и цвет. Подробнее об уходе за вещами из денима - здесь.

Кашемир

Нежный, мягкий, обволакивающий: кашемир - настоящий синоним тепла и уюта. Не любить этот материал невозможно - но это не отменяет того факта, что за ним нужен особенный уход. Впрочем, все не так сложно: достаточно лишь следовать простым правилам. Подробнее об уходе за вещами из кашемира - здесь.

Лен

Уже в ближайшее время вещи из хлопка отправятся в глубь шкафов до следующего лета, однако к этому их необходимо правильно подготовить. Качественная вещь из льна - покупка не из дешевых, так что к уходу за ним стоит относиться со всей ответственностью. И тогда она сохранит свой вид несколько теплых сезонов. Подробнее об уходе за вещами из льна - здесь.

Обувь

Обувь из натуральных материалов никогда не отличалась демократичной ценой, зато всегда славилась своей долговечностью. Однако даже самые качественные туфли из кожи способны потерять свой товарный вид буквально за один сезон, если не соблюдать правил хранения обуви и ухода за ней. Подробнее об уходе за обувью - здесь.

Аксессуары из кожи

Аксессуары из кожи обычно не имеют "срока годности" - они могут служить десятками лет. Но при одном условии: если обеспечить им должный уход. Не пугайтесь: ничего сложного в этом нет. Достаточно лишь соблюдать несколько простых правил, которые гарантированно продлят жизнь вашей любимой сумке или рюкзаку. О самых важных из них - здесь.

Аксессуары из замши

Замша - один из самых популярных материалов для обуви и аксессуаров. Она мягкая, шелковистая, приятная на ощупь и отлично выглядит. Но этот материал требует особо бережного отношения и вдумчивого ухода. Подробнее об уходе за аксессуарами из замши - здесь.

Купальники

Не все до конца понимают, как именно нужно ухаживать за купальниками. Если не пренебрегать несколькими простыми правилами, то ваше любимое бикини прослужит гораздо дольше одного пляжного сезона. Подробнее об уходе за купальниками - здесь.

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