7 вещей, которые каждая француженка покупает к осеннему сезону

Стиль француженок - идеальная модная шпаргалка, по которой можно собрать не только отдельные луки, но и целый сезонный гардероб. Их одежда всегда предельно проста, но от этого не менее эффектна. А еще, она никогда не выходит из моды. Рассказываем, какие 7 вещей каждая жительница французской столицы обязательно покупает к осени.

Трикотажный костюм

Трикотажный костюм с юбкой - отличная опция, которая спасет гардероб в период первых холодов. Француженки выбирают модели базового кроя в спокойных оттенках - так костюм наверняка впишется в десятки разных образов. Носить его можно будет как вместе, так и по отдельности: трикотажную юбку можно комбинировать с самым разным верхом, а свитер здорово дополнит джинсы или классические шерстяные брюки.

Кожаная куртка

Какая осень без кожаной куртки? Косухе с обилием металлического декора жительница французской столицы предпочтет винтажную модель свободного из слегка потертой кожи. В паре с джинсами и лоферами получится классический образ на каждый день, а с шелковой комбинацией и сапогами на устойчивом каблуке куртка составит эффектное комбо из разряда "сочетание несочетаемого".

"Мужская" рубашка

Француженки любят вещи "мужского" кроя, ведь именно они зачастую лучше всего подчеркивают женственность и утонченность. Этой осенью ни одна жительница Парижа не обойдется без "мужской" рубашки - белой, голубой или полосатой. Расцветку можно выбрать любую: главное, чтобы она хорошо вписывалась в ваш гардероб и хорошо сочеталась с уже имеющимися в нем вещами. Перечислять, с чем такую рубашку носить, можно бесконечно - это просто незаменимая база, место которой найдется в десятках повседневных образов.

Ботильоны с квадратным мысом

Еще один осенний маст-хэв - ботильоны. Француженки выбирают минималистичную пару с квадратным мысом из черной или коричневой кожи. Они здорово подойдут к и джинсам, и к классическим брюкам и к разнообразным платьям - от миди до макси. Каблук выбирайте на свое усмотрение: максимальный комфорт обеспечит модель на kitten-heel, но если вы уверены в своих силах, смело покупайте модель на высоком каблуке.

Пальто оверсайз

Пальто в нашем климате наверняка пригодится уже в конце сентября, поэтому медлить с его выбором не стоит. У француженок в гардеробе чаще всего можно найти классические двубортные модели оверсайз-кроя. Во-первых, они не выходят из моды. Во-вторых, всегда выглядят уместно. А в-третьих, благодаря свободной посадке, под такое пальто легко можно будет уместить и любимый свитер крупной вязки, и блузу с очень объемными рукавами. Настоящий маст-хэв.

Джинсы прямого кроя

Джинсы прямого кроя можно увидеть на француженке в любом сезоне: они поселились в ее гардеробе навсегда. Выбирайте модели с высокой или средней посадкой, в классическом оттенке, без потертостей и лишнего декора. И носите буквально и в пир, и в мир. Сложно будет отыскать "верх" который не подойдет к таким джинсам. Так что если в вашем гардеробе еще нет ни одной пары, самое время ей обзавестись.

Кашемировый джемпер

Спасаться от первых холодов француженки предпочитают в джемпере из кашемира. Круглый вырез, стандартная посадка и любой из базовых оттенков - такой свитер пригодится в десятках разных случаев. Носить его можно будет со всем: от пресловутых джинсов до шелковых юбок. Настоящая модная инвестиция, которая не потеряет своей актуальности с годами.

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