С чем носить джинсы, чтобы выглядеть «дорого»

"Ты можешь быть самым элегантным в мире просто в футболке и джинсах - все зависит только от тебя", - сказал когда-то Карл Лагерфельд. Мы не можем не согласиться с великим Кайзером: порой, именно из базовых вещей получаются самые эффектные образы. Например, простые синие джинсы. Если правильно их стилизовать, аутфит выйдет не только стильным, но и "дорогим", вне зависимости от стоимости вещей, из которых он составлен. Вот 5 отличных примеров.

C рубашкой

Джинсы и рубашка - главное комбо сезона, которое теперь можно увидеть даже в кутюрных коллекциях. Поскольку в основе эстетики "тихой роскоши" лежит минимализм, стоит выбрать самую базовую хлопковую сорочку без принтов и дополнить ее джинсами классического оттенка. А вот "потертые" и "вываренные" модели лучше пока отложить. Такой образ можно сочетать с разной обувью: от лодочек с острым мысом до кроссовок. Универсальное комбо позволит остаться стильной не только в офисе, но и на вечеринке.

Со свитером и рубашкой

Многослойность - ключ к комфорту в условиях постоянно меняющейся погоды. Именно поэтому комбо из джинсов и рубашки можно дополнить еще и свитером. Надевайте его поверх рубашки и не старайтесь полностью спрятать ее под свитер - пускай воротник будет виден. Если станет жарко, свитер можно снять и накинуть на плечи. Это комбо очень простое, но стильное и абсолютно универсальное.

С тренчем

Длинный тренч - однозначный маст-хэв на начало осени, который еще долго не выйдет из моды. Классический фасон не только делает образ визуально "дороже", но и удлиняет силуэт. Бежевый тренч - бессмертная классика, однако если вы ищите что-то более оригинальное, то обратите внимание на кофейные оттенки. Тренч цвета капучино или маккиато - идеальный вариант для сочетания с джинсами. А стилизация не составит труда: коричневый здорово смотрится с денимом любого оттенка.

С кардиганом

Существует мнение, что кардиган добавляет возраст. На деле это не так. Кардиган - идеальная трикотажная база на осень, которая позволит создать образ в духе old money. В прошлом сезоне на пике популярности были оверсайз-модели, этой осенью дизайнеры советуют выбирать классические кардиганы из тонкого трикотажа. Можно носить их застегнутыми, а можно создать многослойный образ, надев под кардиган футболку или майку-алкоголичку.

С твидовым жакетом

Напомним, что в моду вернулся стиль ladylike, а твидовый жакет - идеальное воплощение не только женственности, но и статусности. А все благодаря Коко Шанель, которая влюбила парижанок в фасон и материал своего жакета. В 2023 году твидовый жакет можно смело комбинировать с джинсами, играя на контрастах. Обратите внимание, что крой у жакета должен быть приталенный, а длина - не ниже бедер. Идеально дополнит образ нитка жемчуга и пара балеток.

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