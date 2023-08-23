«Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть» - 5 модных образов по заветам Коко Шанель

Великая Коко Шанель оставила после себя не только внушительное модное наследие, но и множество мудрых высказываний, которые остаются актуальны и по сей день. И ее совет наряжаться даже в самые непростые времена сейчас придется как нельзя кстати. Вот 5 модных образов героинь стритстайла, созданных по заветам Коко.

Яркое мини-платье поверх водолазки

Яркие мини с корсетными вставками пригодятся, даже когда погода на улице, на первый взгляд, совсем не располагает к их ношению. Здесь на помощи придет модный и очень удобный лайфхак: надеть под платье тонкую водолазку. Она не только отлично согреет, но и стильно дополнит наряд. Сочетать такое комбо можно с черными колготками и ботинками на массивной подошве или с ботфортами.

Перья

Перья всегда были и остаются самым простым способом добавить шика в любой, даже самый простой образ. Дополните свой наряд блузой, пиджаком, брюками или пальто, украшенными яркими перьями, и он моментально преобразится, даже если был составлен из базовых вещей.

Цветной брючный костюм

В этом году яркие брючные костюмы стали одним из главных трендов: дизайнеры, уставшие от привычных черных моделей, решили посмотреть на классический тейлоринг под новым углом. Цветной брючный костюм - универсальное решение для тех, кто хочет нарядиться, но при этом выглядеть элегантно и уместно в любой ситуации. Кроме того, он не требует особой стилизации или большого количества аксессуаров и отлично выглядит уже сам по себе.

Костюм из твида

Твид - одна из самых благородных тканей, которая всегда позволяет создать эффектный, аристократичный образ. В этом сезоне советуем присмотреться к твидовым микро-костюмам. Они стали большим трендом еще прошлой весной и не планируют сдавать своих позиций.

Прозрачное платье и кожаный бомбер

Прозрачное платье Prada - безусловно любимая вещь гостей последнего сезона Недель моды. Даже такую, на первый взгляд, непрактичную вещь можно с легкостью адаптировать в повседневный гардероб. Для этого стоит сыграть на контрастах и дополнить платье массивным кожаным бомбером. Образ получится гармоничным и очень эффектным.

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