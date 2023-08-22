Всего 5 аксессуаров, без которых не обойтись осенью 2023

Секрет по-настоящему стильного образа порой кроется в аксессуарах. Даже самое базовое комбо из джинсов и футболки будет смотреться эффектно, если дополнить его правильной сумой или серьгами. При этом, при взгляде на осенне-зимние коллекции брендов разбегаются глаза - разнообразие представленных на подиумах аксессуаров впечатляет и пугает одновременно. Мы внимательно изучили все тренды и выбрали 5 главных аксессуаров грядущего сезона, которые превратят вас в модницу.

Палантин

Если переодически вы хотите выйти из дома, просто закутавшись в свой любимый плед, у нас для вас хорошие новости: одним из главных хитов этого сезона стал палантин, напоминающий именно этот вид домашнего текстиля. Однотонный, в клетку, в полоску или с необычным принтом - палантин может быть любым. Носите его с пальто, пуховиками и даже кожаными куртками, как на шоу Saint Laurent.

Кожаные перчатки

В холодное время года, перчатки из вариативного дополнения к образу превращаются в настоящую необходимость: кожа рук очень нежная и тонкая, да и признаки старения на ней проявляются раньше, чем на лице, поэтому ее очень важно защищать. И этой осенью мы будем делать это самым элегантным образом - при помощи кожаных перчаток. Классическая пара черного цвета без лишнего декора, как у Alexander McQueen, - лучшая инвестиция в гардероб, которая прослужит вам еще много лет, не потеряв своей актуальности.

Массивные серьги

В этом сезоне на модной арене бал правят эффектные, но очень универсальные украшения, которые легко впишутся практически в любой образ. Среди них - огромные серьги-гвоздики с минималистичным дизайном. Эти украшения неожиданно пришли на смену модным в предыдущих сезонах многоярусным длинным серьгам, которые доставали практически до плеч. Самые желанные серьги прямо сейчас - безусловно, серьги-капли Bottega Veneta. Сложно найти другое украшение, которое было бы столь же эффектным и практичным одновременно.

Макси-клатч

Изначально клатч - вечерняя сумка, в которую помещается лишь компактная пудра, блеск для губ и, если повезет, телефон. Однако этой осенью дизайнеры единогласно решили добавить в свои коллекции клатчи в размере макси, которые запросто заменят вместительный тоуты и сумки-портфели. Дополнить таким клатчем можно и брючный костюм, и простую комбинацию из джинсов и футболки - он станет яркой деталью в базовом луке и добавит ему изюминку. Особенно, если выбрать модель необычного оттенка, как на шоу Ferragamo.

Галстук

Удивительным образом одним из главных женских аксессуаров этой осени стал мужской галстук в самом классическом его виде. Черный и узкий, его модели на подиумах носили в паре с такими же "мужскими" хлопковыми сорочками. Дополнить такую вневременную комбинацию можно разными способами: одинаково хорошо подойдут и костюмные брюки и экстремально короткая юбка, как у Valentino.

thesymbol.ru