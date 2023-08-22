22 августа 2023

22 августа 2023 11:06

4 трендовых осенних принта, которые всегда выглядят «дорого»

Dries Van Noten осень-зима 2023/24

Составление образа в духе "тихой роскоши" далеко не всегда требует от вас крупных затрат, зато всегда требует соблюдения множества правил. Длина, посадка и цвет - все это может дешевить образ, если неправильно их подобрать. Особенно большую опасность представляют собой принты: именно при их выборе многие часто допускают ошибки. Чтобы их избежать, мы выбрали 4 принта из осенних трендов, которые всегда будут смотреться "дорого". 

Горох

Miu Miu осень-зима 2023/24

Горох всегда был и остается одним из самых аристократичных принтов. Его часто носили королева Елизавета и принцесса Диана, а сейчас в платьях и блузах в горох достаточно часто можно увидеть новую принцессу Уэльскую - Кейт Миддлтон. На подиумах осенне-зимних показов принт был замечен во всех его проявлениях, но для создания "дорогого" образа мы бы советовали обратиться к самой классической его вариации. 

Тонкая полоска

Courreges осень-зима 2023/24

Еще один абсолютный хит осеннего сезона - тонкая полоска. Элегантная и благородная, она придает изюминку базовым вещам, сохраняя их универсальность. Такой принт можно смело носить с ног до головы: например, выбирая полосатый костюм-тройку. Впрочем, с ролью акцента он тоже справится на отлично. Для этого просто достаточно дополнить комбо из футболки и джинсов или шелковую комбинацию плечистым пиджаком в полоску. 

Гусиная лапка

Chanel осень-зима 2023/24

Еще один исключительно аристократический принт, который с легкой руки Габриэль Шанель перебрался из гардероба короля Георга VIII в гардеробы французских аристократок. Сейчас, чтобы носить "гусиную лапку", вовсе не обязательно иметь голубую кровь или жить в Париже - этот принт сделает ваш образ "дорогим" и роскошным в любом случае. 

Мелкая клетка

Saint Laurent осень-зима 2023/24

Как и полоска, клетка - совершенно классический узор для костюмов. И если крупные вариации этого принта зачастую дешевят вещи, с мелкой клеткой дела обстоят совсем наоборот. Жакет или костюмная юбка в мелкую клетку подчеркнут статус и сделают образ "дорогим" вне зависимости от цены вещей. Одним словом, абсолютный маст-хэв. 

thesymbol.ru


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