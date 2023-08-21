Юбки-карандаши - хит осени 2023. Вот 5 способов их носить

Этой осенью на волне популярности стиля ladylike на модную арену возвращается юбка-карандаш. Одновременно строгая и соблазнительная, элегантная и абсолютно универсальная - эту юбку в новом сезоне мы будем носить всегда, везде и во всех случаях. Тем более, что дизайнеры предложили нам эффектные и абсолютно применимые к жизни варианты стилизации. О 5 из них рассказываем ниже.

С рубашкой

Самое очевидное сочетание, которое от этого не становится менее стильным. Днем рубашку носите полностью застегнутой, дополнив образ парой лоферов и вместительной сумкой, а вечером расстегивайте половину пуговиц, как на шоу Dior, а лоферы меняйте на остроносые слингбэки и отправляйтесь на вечеринку. Именно благодаря таким классическим составляющим, этот образ можно трансформировать для разных случаев.

С кардиганом

Идеальное сочетание в духе librarian-core или стиля "модного библиотекаря", который прямо сейчас вирусится в TikTok. Кардиган, как и на показе Miu Miu, стоит выбирать из тонкой шерсти и не слишком объемный. Такой можно будет носить как поверх водолазок и рубашек, так и в качестве топа. Хорошим дополнением к такому луку станут лоферы или туфли Мэри-Джейн, хотя подиумный лук с лоферами на шпильке тоже смотрится очень эффектно.

Со свитером с высоким горлом

Это комбо идеально для поздней осени и даже зимы, когда несмотря на погоду хочется нарядиться. Можно выбрать обегающую водолазку и заправить ее в юбку, а можно - объемный свитер с высоким горлом, как у Hermès. Идеально дополнят образ ботфорты. Тем более, что в этом сезоне они снова в числе главных обувных трендов.

С майкой-алкоголичкой

Майки-алкоголички так прочно укрепились на модной арене, что, кажется, не покинут ее уже никогда. Во всяком случае, на этот сезон они еще точно останутся с нами. Комбо майка-алкоголичка + юбка карандаш можно отнести к разряду "сочетание несочетаемого", и на его основе можно составить десятки стильных образов. Например, дополнить туфлями на высоком каблуке и массивными браслетами, как на шоу Saint Laurent.

С жакетом

Классическое сочетание, которое едва ли кого-то удивит, однако это совсем не повод не брать его на вооружение. Юбка и жакет могут представлять собой костюм, как у Prada, а могут - быть контрастных цветов или даже материалов. В зависимости от того, какую вы подберете сюда обувь и аксессуары, образ подойдет и для офиса, и для свидания, и для вечеринки.

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