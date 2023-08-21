21 августа 2023

21 августа 2023 14:09

Как выглядит самая модная осенняя обувь 2023

В "мужском" стиле

Max Mara осень-зима 2023/24

Miu Miu осень-зима 2023/24

Стиль ladylike, как ни странно, в этом сезоне отлично уживается с трендом на все "мужское". Оверсайз-пиджаки с широкими плечами, будто с плеча бойфренда, свободные костюмные брюки и, конечно же, обувь. Лоферы, дерби и броги, которые могли бы идеально подойти к классическому мужскому костюму, в этом сезоне дополнят платья, мини-юбки и джинсы. И мы не можем этому не радоваться, ведь эта обувь сочетает в себе стиль и комфорт. 

С острым мысом

Saint Laurent осень-зима 2023/24

Giorgio Armani осень-зима 2023/24

Обувь с острым мысом давно стала классикой, которая не покидает модную арену вне зависимости от меняющихся трендов. Она элегантно смотрится на ноге и добавляет образу изысканности. Тем не менее, в этом сезоне на ряду с белыми рубашками и черными блейзерами, остроносые туфли попали в список главных хитов. Причем речь идет не только о лодочках, которые мы не можем представить без этой формы мыса: остроносыми этой осенью стали балетки, туфли Мэри-Джейн и даже лоферы. 

Ботфорты

Isabel Marant осень-зима 2023/24

Stella McCartney осень-зима 2023/24

С наступлением холодов мы все переобуемся в ботфорты. Сапоги выше колена были главной обувью прошлогоднего осенне-зимнего сезона и теперь явно намереваются вернуть себе это звание. Ботфорты, особенно на каблуке, визуально удлиняют ноги, делают их стройнее и просто добавляют любому образу элегантности и женственности. Отличным выбором на осенне-зимний сезон станут однотонные модели из кожи и замши на устойчивом каблуке или плоском ходу. 

Красный цвет

Ferragamo осень-зима 2023/24

Prabal Gurung осень-зима 2023/24

Красный - главный цвет сезона, и спорить с этим невозможно. Яркие туфли смогут отлично дополнить красный тотал-лук, однако если вы не готовы одеваться в модный цвет с головы до ног, используйте обувь в качестве цветового акцента. Пара красных лодочек здорово дополнит платье базового оттенка, брючный костюм и даже комбо из джинсов и футболки. 

Ботинки со шнуровкой

Fendi осень-зима 2023/24

Coach осень-зима 2023/24

И все же, одними ботфортами в холодный сезон не обойтись - здесь потребуется обувь, которой не страшны никакие капризы погоды. С этой ролью идеально справятся "армейские" ботинки со шнуровкой. С минималистичным дизайном или с разнообразными пряжками и ремешками - выбирайте тот вариант, что придется вам по вкусу. Носить такие ботинки можно будет не только с широкими джинсами, но и с кокетливыми платьями в цветок и шелковыми комбинациями - выйдет идеальное комбо из категории "сочетание несочетаемого".

thesymbol.ru


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