Самая модная обувь осени — 7 идей, как ее носить: учимся сочетать лоферы

За последние сезоны тренды на балетки и лоферы показали какую-то небывалую активность: обувь на плоском ходу оказалась суперпопулярной. Летом все фэшэниста мечтали об особенной обновке: туфлях мэри джейн без каблука, балетках с лентами, моделях в стразах или в шипах - на вкус и цвет, в общем.

Теперь пришла очередь лоферов: в гардероб на сезон холодов они вписываются идеально. А значит, срочно нужно решать, с чем же носить новенькую (или старую и проверенную) пару!