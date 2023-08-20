20 августа 2023

20 августа 2023 16:30

Самая модная обувь осени — 7 идей, как ее носить: учимся сочетать лоферы

За последние сезоны тренды на балетки и лоферы показали какую-то небывалую активность: обувь на плоском ходу оказалась суперпопулярной. Летом все фэшэниста мечтали об особенной обновке: туфлях мэри джейн без каблука, балетках с лентами, моделях в стразах или в шипах - на вкус и цвет, в общем.

Теперь пришла очередь лоферов: в гардероб на сезон холодов они вписываются идеально. А значит, срочно нужно решать, с чем же носить новенькую (или старую и проверенную) пару!

С белыми носками

Подобный look ты наверняка видела в соцсетях, причем не один раз. Можно считать, это новая классика жара: черная мини с пиджаком в тон, белая футболка, белые носки - и лоферы. Сумку обязательно берем лаконичную: "багет" - самое то. 

Тотал-black + тренч

Еще одно базовое и комфортное комбо: черные брюки с лонгсливом и песочный тренч поверх. Здесь лоферы носим уже без носков - не перегружаем аутфит новым цветовым пятном. А вот золотые аксессуары добавим непременно. 

С костюмом

Осенью, конечно, прессом не похвастаешься - прохладно. Но для теплых дней все равно прибрежем кроп-жакет, а остальное время будем гулять в костюмной тройке. Подход к образу здесь такой же, как в предыдущем пункте: минимализм и акцент на металлические детали. 

 

Новый преппи

Усложняем аутфит: сочетание мини в складку и топа разбавим рубашкой и высокими гольфами. Кстати, берем на заметку: серый - хорошая альтернатива черному, которая позваляет добавить в look несколько более сочных цветов. Смотри, как голубой с зеленым легко вписались в комбо!

 

С летним платьем

Любимый летний сарафан мы собираемся донашивать до последнего - только утяжелим образ лоферами с теми же белыми носками. На плечи, конечно, просится дополнительный слой, например, кожанка или хотя бы рубашка. 

Деним и свитер

Вариант для прохладного утра: оверсайз-свитер с прямыми джинсами. Если собираешься снова надеть лоферы с носками, тогда брюки нужно будет чуть подвернуть. А под свитер можно добавить майку-алкоголичку: если станет жарко, будем ходить в ней, а тот же свитер завяжем на плечах.  

Свитер-платье

Новая вариация свитера - удлиненная. Если выберешь удобную оверсайз-модель, то ее можно носить как платье - но тогда понадобятся колготки и такой же удлинённый пиджак, который будет служить верхней одеждой. 

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