Не верь! 5 запретных вещей для полных, которые на самом деле стройнят

Чем неувереннее ты себя чувствуешь, тем легче поверить в любые фэшн-законы, какими бы странными они не казались. "Наверное, экспертам виднее", - думают девушки и перестают носить низкую талию. Или удобные каблуки kitten heel. Или платья с пышными юбками.

Да, действительно некоторым типам фигуры больше идут одни фасоны, другим - другие. Но дать универсальный совет "всем невысоким" или "всем девушкам плюс-сайз" технически невозможно!

Каждая фигура уникальна, и то, что красит твою подругу (даже в таком же весе, как ты), может не идти тебе. И наоборот: велика вероятность, что классную одежду, созданную ровно для тебя, ты не носишь - и все из-за чужих запретов. Давай пройдемся по самым большим стереотипам критически!

Многослойные образы

Действительно, аутфиты, в которых ты совмещаешь несколько слоев, могут добавить фигуре объем. С другой стороны, если ты грамотно подберешь фасоны, то одежда наоборот вытянет силуэт. Например, в брюки с завышенной талией ты заправишь рубашку, а сверху накинешь длинный кардиган-плащ - не сложно, но эффектно!

Обувь с острым мысом

Почему-то считается, что босоножки, туфли и сапоги с острым мысом "прописаны" только девушкам с модельными ногами - мол, на реальной фигуре все смотрится не так уж классно. Но если ты выберешь не длинный "нос", а обычный по длине заострённый мыс, то эффект будет прекрасным: ноги кажутся длиннее, а силуэт, соответственно, стройнее.