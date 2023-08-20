20 августа 2023

20 августа 2023 12:15

Не верь! 5 запретных вещей для полных, которые на самом деле стройнят

Модные стереотипы (убеждаемся в который раз) - зло во плоти. Мы бессознательно отсекаем добрую часть классной одежды только потому, что кто-то сказал "нельзя". А мы говорим - можно!

Чем неувереннее ты себя чувствуешь, тем легче поверить в любые фэшн-законы, какими бы странными они не казались. "Наверное, экспертам виднее", - думают девушки и перестают носить низкую талию. Или удобные каблуки kitten heel. Или платья с пышными юбками. 

Да, действительно некоторым типам фигуры больше идут одни фасоны, другим - другие. Но дать универсальный совет "всем невысоким" или "всем девушкам плюс-сайз" технически невозможно!

Каждая фигура уникальна, и то, что красит твою подругу (даже в таком же весе, как ты), может не идти тебе. И наоборот: велика вероятность, что классную одежду, созданную ровно для тебя, ты не носишь - и все из-за чужих запретов. Давай пройдемся по самым большим стереотипам критически!

Многослойные образы

Действительно, аутфиты, в которых ты совмещаешь несколько слоев, могут добавить фигуре объем. С другой стороны, если ты грамотно подберешь фасоны, то одежда наоборот вытянет силуэт. Например, в брюки с завышенной талией ты заправишь рубашку, а сверху накинешь длинный кардиган-плащ - не сложно, но эффектно!

Обувь с острым мысом

Почему-то считается, что босоножки, туфли и сапоги с острым мысом "прописаны" только девушкам с модельными ногами - мол, на реальной фигуре все смотрится не так уж классно. Но если ты выберешь не длинный "нос", а обычный по длине заострённый мыс, то эффект будет прекрасным: ноги кажутся длиннее, а силуэт, соответственно, стройнее.

Крупные принты

Задачка с подвохом: слишком большие рисунки на одежде действительно добавляют объем, но и мельчить не стоит - будет рябить в глазах. Соблюдаем нейтралитет: носим средний по величине принт.

 

Оверсайз-свитшоты

Плюс-сайз модницы часто отказываются от свитшотов, худи и оверсайз-лонгсливов, думая, что это их полнит. Опять же, все дело в фасоне! Мы ищем вещи без резинок на рукавах и по низу изделия - эти детали действительно как будто "надувают" свитшоты. А вот прямые удлиненные модели сядут классно!

Акцентные топы / рубашки

Кто сказал, что нельзя выбирать одежду с изюминкой, и только самые базовые силуэты имеют стройнящий эффект? Попробуй замиксовать акцентную рубашку с классическим брюками. Добавим ремень, закатаем рукава, чтобы открыть запястья. Еще можно расстегнуть пару пуговиц - так появится V-образый вырез, вытягивающий шею.

Или просто надеваем яркий лонгслив, точно так же закатываем рукава. В пару 0 свободные брюки на резинке. Выглядишь отлично!

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