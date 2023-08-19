Эта «дорогая» стрижка будет в тренде всю осень: 9 вариантов стильного лакшери-боба

Эта хитрая стрижка подарит объем даже самым тонким волосам. Вдохновляйся самыми крутыми вариантами!

Мы точно не ошибемся, если скажем, что каждая из нас мечтает о здоровых, пышных и блестящих волосах. И если за здоровье локонов отвечают уход и питание, то объема прическе призвана добавить правильная стрижка. Например, лакшери-боб, который стремительно покоряет соцсети.

Что такое лакшери-боб

Эстетика гранжа стремительно сдает свои позиции, уступая место трендам на тихую роскошь и изысканность. Как раз поэтому самые модные укладки этого сезона выглядят невероятно утонченно! И стильный лакшери-боб лучшее тому доказательство.

В основе этой шикарной стрижки, конечно, лежит виртуозная работа парикмахера. Однако будем с тобой честны: такую прическу придется укладывать. Твоя главная задача состоит в том, чтобы создать фантастический объем у корней, который и придаст стрижке тот дорогой вид, которого мы и хотим добиться.

Как добиться лакшери эффекта

Основой модной прически служит боб с прядями одной длины. Во время работы стилист структурирует пряди вокруг лица для дополнительной воздушности и создает множество внутренних слоев, чтобы добавить объема, не теряя при этом эффекта плотного глянца. Концы в этом случае должны остаться ровными, ведь именно прямой срез придает густоту.

Затем приходит очередь стайлинга. Для укладки в домашних условиях используй мусс или спрей для поднятия волос у корней. Дальше пускай в ход круглая щетку, которая в паре с феном сделает пряди более объемными.

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