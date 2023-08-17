Без сизых лодыжек: чем заполнить пустоту между обувью и брюками

Укороченные джинсы клеш, широкие брюки с акцентом на щиколотку, подвернутые штаны - сегодняшняя мода диктует одеваться так, словно на дворе вечный май. Предлагаем вернуться в реальность и примерить актуальные для нашей погоды варианты.

Как часто мы видим гармоничные сочетания у стритстайлеров: длина брюк едва доходит до середины голени, а внизу красуются аккуратные мюли или даже босоножки. Иногда так хочется последовать их примеру, но, увы, в нашем климате подобный прием может привести к неделе отдыха на больничном. Для тех, кто расслабляться не желает, а новые укороченные брюки уже наготове, предлагаем три проверенных способа избежать сизых лодыжек.

Если верить стилистам, черные колготки подойдут к любому зимнему наряду, даже если в нем ничего черного нет. Главное - ткани: если они плотные и теплые, то матовые колготки 150 ден идеально впишутся в образ и не привлекут дополнительного внимания. Другой способ, который не испортит ваш облик: подобрать колготки в цвет ботильонов, хорошо, если они будут с узким голенищем или из ткани.