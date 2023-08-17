Без сизых лодыжек: чем заполнить пустоту между обувью и брюками

Укороченные джинсы клеш, широкие брюки с акцентом на щиколотку, подвернутые штаны - сегодняшняя мода диктует одеваться так, словно на дворе вечный май. Предлагаем вернуться в реальность и примерить актуальные для нашей погоды варианты.
Как часто мы видим гармоничные сочетания у стритстайлеров: длина брюк едва доходит до середины голени, а внизу красуются аккуратные мюли или даже босоножки. Иногда так хочется последовать их примеру, но, увы, в нашем климате подобный прием может привести к неделе отдыха на больничном. Для тех, кто расслабляться не желает, а новые укороченные брюки уже наготове, предлагаем три проверенных способа избежать сизых лодыжек.
Выбираем либо черные колготки, либо в цвет обуви
Если верить стилистам, черные колготки подойдут к любому зимнему наряду, даже если в нем ничего черного нет. Главное - ткани: если они плотные и теплые, то матовые колготки 150 ден идеально впишутся в образ и не привлекут дополнительного внимания. Другой способ, который не испортит ваш облик: подобрать колготки в цвет ботильонов, хорошо, если они будут с узким голенищем или из ткани.
Заправляем штаны в высокие ботильоны
Зимой приходится идти на компромиссы: либо длинные штаны, либо высокие ботильоны. Предлагаем выбрать первый вариант, ведь с длиной проще. При необходимости брюки можно укоротить, при желании - подвернуть.
Надеваем длинные теплые носки c кроссовками
Сникеры завоевали наше пространство. Теперь даже не узко специализированные издания посвящают им целые подборки. Мы понимаем, как тебе важны удобные и верные сникеры, поэтому предлагаем не расставаться с ними (если условия позволяют) даже зимой. Присмотри теплые, плотные и, главное, длинные носки с забавным рисунком или классическими полосками у основания. При необходимости, например в помещении, ты сможешь их собрать в "гармошку" - довольно гранжево и модно.