Одежда в панковском стиле станет трендом осенью

Мода - вещь безграничная. Каждый день появляются новые тенденции. И в этом году стилисты не отстают. Они подготовили и отобрали несколько самых модных трендов ближайшей осени, которые наверняка оценят женщины.

Уже сейчас можно заметить, как много девушек носят корсеты, тем самым подчеркивая свою талию. К этому привели многочисленные показы мод в Европе. Причем делать талию столь уточненной позволяют не только корсеты, но и другие элементы одежды: от поясов до юбок.

"Яркие цвета - уже давно не считаются чем-то очень смелым. Но именно этой осенью ожидается апогей конфетных оттенков и разноцветного металлика. Даже один элемент гардероба в серебре или ярко-розовом цвете способен подчеркнуть вашу осведомленность в модных трендах. Это может быть даже верхняя одежда, но главное - не переборщить", - рассказывает корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня" стилист Руслан Алексеев, передает Day.Az.

Вот уже на протяжении 10 лет переменным успехом пользуется сетка, но в этом году модницы по всему миру вновь обратили внимание на нее. В комбинации с брюками сетка выглядит крайне уместно и трендово. Стилисты советуют использовать ее под цвет основного наряда и желательно в удлиненном варианте.

Одежда в стиле панк только-только набирает популярность у массового пользователя, хотя многие с этим не согласятся. Есть люди, которые годами носят клетчатые юбки, готические худи или рваные джинсы. Но настоящий расцвет и обретение "второй молодости" стилисты прогнозируют на осень 2023 года.

"На модных европейских показах все больше и больше моделей демонстрируют длинные шарфы. В условиях российской осени они точно найдут своих обладательниц. Причем отличаются они такой длинной, какую вы вряд ли можете себе представить. Стильно будет смотреться с поясами и в сочетании с пальто", - заключил эксперт.