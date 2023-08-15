15 августа 2023

15 августа 2023 16:18

Список одежды, которую важно подготовить к осени — чтобы выглядеть достойно в новом сезоне

Хотим мы того или нет, но с каждым днем конец лета все ближе. А это, помимо приближающегося учебного и рабочего периода, означает лишь одно: пора готовить гардероб к прохладным дням и ветреным вечерам. Надеемся, ты не грустишь по этому поводу, ведь нас ждет самое уютное время года!

Загляни в свой шкаф - давай проведем ревизию. Возможно, для аутфитов на ранюю осень тебе не хватает чего-то из подборки ниже.

Брюки

Прямые брюки - обязательная часть гардероба, это уже аксиома. Вариантов огромное количество: костюмные модели подружатся со свитерами плотной вязки, а более легкие брюки (часто с добавлением льна) отлично подойдут для look'ов на межсезонье - с рубашками и топами.

 

Лонгслив

Знакома ситуация, когда покупаешь любимую одежду сразу в нескольких цветах, потому что не можешь определиться? Вообще стилисты не советуют так раздувать гардероб, но одну категорию для повторов признают - да, мы говорим о лонгсливах. И это правильно, ведь подобный верх - идеальный фон под любого жакета, рубашки, блейзера и далее по списку.

Кроп-жакеты

Если не хочется ещё полноценно погружаться в осеннюю рутину, тогда вместо классического блейзера предлагаем выбрать более игривый вариант - кроп-жакет. Он подойдёт к брюкам (юбкам) на завышенной талии - добавь простую майку, и ничего сверхъестественного сочинять не нужно. Обрати внимание, что лоферы с высокими носками в подобный аутфит вписываются на раз-два. Стильно и просто!

 

Кардиган

Возможно, о кардигане говорить уже банально, но без него все равно не обходится ни один холодный сезон. Ориентируйся по случаю: для конца лета и начала осени подойдёт тонкий укороченный вариант, а для поздней осени - модель с более плотной вязкой. Поэтому не лишним будет обзавестись сразу парочкой кардиганов - с ними потом просто невозможно попрощаться!

Рубашка

Обыкновенные рубашки у тебя наверняка есть в шкафу, а вот рубашка из денима - не часто встречающаяся вещь гардеробе. А зря, потому что она идеально подойдёт, если хочется разнообразить повседневные образы. Плюс, джинса - материал плотный, значит, в нём не замёрзнешь, когда температура немного снизится. 

Комплект

Дуэт макси-юбки и укороченного кардигана из плотного трикотажа эффектно смотрится не только вместе, но и раздельно - в паре с базовой одеждой. И за это любим комплекты всей душой! Цвет рекомендуем выбирать сочный, чтобы в серые облачные дни радовать себя яркими look'ами - заслужили цветотерапию!

 

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