Список одежды, которую важно подготовить к осени — чтобы выглядеть достойно в новом сезоне

Кроп-жакеты

Если не хочется ещё полноценно погружаться в осеннюю рутину, тогда вместо классического блейзера предлагаем выбрать более игривый вариант - кроп-жакет. Он подойдёт к брюкам (юбкам) на завышенной талии - добавь простую майку, и ничего сверхъестественного сочинять не нужно. Обрати внимание, что лоферы с высокими носками в подобный аутфит вписываются на раз-два. Стильно и просто!

Кардиган

Возможно, о кардигане говорить уже банально, но без него все равно не обходится ни один холодный сезон. Ориентируйся по случаю: для конца лета и начала осени подойдёт тонкий укороченный вариант, а для поздней осени - модель с более плотной вязкой. Поэтому не лишним будет обзавестись сразу парочкой кардиганов - с ними потом просто невозможно попрощаться!

Рубашка

Обыкновенные рубашки у тебя наверняка есть в шкафу, а вот рубашка из денима - не часто встречающаяся вещь гардеробе. А зря, потому что она идеально подойдёт, если хочется разнообразить повседневные образы. Плюс, джинса - материал плотный, значит, в нём не замёрзнешь, когда температура немного снизится.

Комплект

Дуэт макси-юбки и укороченного кардигана из плотного трикотажа эффектно смотрится не только вместе, но и раздельно - в паре с базовой одеждой. И за это любим комплекты всей душой! Цвет рекомендуем выбирать сочный, чтобы в серые облачные дни радовать себя яркими look'ами - заслужили цветотерапию!