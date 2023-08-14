Какие кроссовки носят главные модницы мира

О кроссовках было сказано, кажется, уже все - но при этом тема совсем не исчерпана. Потому что эта суперудобная обувь из моды точно не выйдет, а дизайнеры регулярно радуют нас крутыми обновками. И как тут перестать пополнять коллекцию "сникерсов"?

Назови одежду, с которой нельзя носить кроссовки, и мы не поверим. Потому что такой нет! С брюками всех фасонов, комбинезонами, мини, макси, миди, кутюрными платьями, летними сарафанами, денимом, шортами - кроссовки носят с чем угодно. И в том их суперсила: ты никогда не пожалеешь о покупке новой пары.

Другой вопрос в том, что "кроссовочные" тренды становятся все более быстротечными. Например, еще год назад все сходили с ума по новинке Balenciaga, которая по форме напоминала хинкали, а затем рынок наводнили реплики дизайнерских "сникерсов" - и все, ажиотаж спал.

Так что в нашей подборке мы постарались найти грань между мегагорячими хитами сезона и вневременными моделями, на которые можно будет рассчитывать и в следующем году. Что, кстати, не так сложно, учитывая, как популярны весной-2023 стали ретро-кроссовки.

Итак, в новом сезоне фэшэниста поголовно выбирают:

кроссовки на широкой подошве - в них, кстати, ноги совсем не устают из-за поддержки стопы и хорошей амортизации;

гибриды кроссовок и кед - то есть модели с жесткой подошвой и замшевым или кожаным верхом;

ретро-модели - не обязательно винтажные. Достаточно несколько "старых добрых" элементов вроде "адидасовских" полосок или узкого мыса, чтобы попасть в тренд;

футуристиные - то есть кроссовки странной формы, ugly sneakers с массивным "носом" и гипертрофированной подошвой;

тотал-монохром - "сникерсы" в одном оттенке, которые кажутся монолитными.

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